Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Банк Дом.РФ снижает ставку по ипотеке для медработников на 0,6 п.п.

Ведомости

Банк Дом. РФ снижает ставки по ипотеке для медработников — по базовым программам банка они будут ниже на 0,6 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Минимальная ставка кредита на покупку квартиры в новостройке, а также по программе рефинансирования составит 7,4% годовых, на вторичном рынке — 8,2%, жилого дома — 9,5%. На минимальные ставки смогут рассчитывать заемщики, которые готовы взять крупный кредит — от 3 млн руб. в регионах, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 8 млн руб. в Москве и Подмосковье — и оформившие страховку. Ставки снижены до 31 декабря 2020 г.

По условиям программы для медработников максимальный срок кредита составит 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемого жилья, а максимальная сумма кредита – 30 млн руб. 

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в рыночном сегменте в середине мая почти достигли уровня февраля, следует из мониторинга, который проводит Дом.РФ. На 15 мая средняя ставка в топ-15 ипотечных банках на новостройки составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье — 8,86%. В мае ставки по базовым программам ипотеки снижали многие крупные банки: Сбербанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Уралсиб» и др. По данным мониторинга исследовательской компании Frank RG, в апреле 2020 г. банки выдали ипотеки на 213,2 млрд руб, что на 37% ниже мартовского показателя.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных