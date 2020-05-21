Банк Дом.РФ снижает ставку по ипотеке для медработников на 0,6 п.п.
Банк Дом. РФ снижает ставки по ипотеке для медработников — по базовым программам банка они будут ниже на 0,6 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Минимальная ставка кредита на покупку квартиры в новостройке, а также по программе рефинансирования составит 7,4% годовых, на вторичном рынке — 8,2%, жилого дома — 9,5%. На минимальные ставки смогут рассчитывать заемщики, которые готовы взять крупный кредит — от 3 млн руб. в регионах, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 8 млн руб. в Москве и Подмосковье — и оформившие страховку. Ставки снижены до 31 декабря 2020 г.
По условиям программы для медработников максимальный срок кредита составит 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемого жилья, а максимальная сумма кредита – 30 млн руб.
Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в рыночном сегменте в середине мая почти достигли уровня февраля, следует из мониторинга, который проводит Дом.РФ. На 15 мая средняя ставка в топ-15 ипотечных банках на новостройки составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье — 8,86%. В мае ставки по базовым программам ипотеки снижали многие крупные банки: Сбербанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Уралсиб» и др. По данным мониторинга исследовательской компании Frank RG, в апреле 2020 г. банки выдали ипотеки на 213,2 млрд руб, что на 37% ниже мартовского показателя.