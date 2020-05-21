Банк Дом.РФ снижает ставку по ипотеке для медработников на 0,6 п.п.

Банк Дом. РФ снижает ставки по ипотеке для медработников — по базовым программам банка они будут ниже на 0,6 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Минимальная ставка кредита на покупку квартиры в новостройке, а также по программе рефинансирования составит 7,4% годовых, на вторичном рынке — 8,2%, жилого дома — 9,5%. На минимальные ставки смогут рассчитывать заемщики, которые готовы взять крупный кредит — от 3 млн руб. в регионах, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 8 млн руб. в Москве и Подмосковье — и оформившие страховку. Ставки снижены до 31 декабря 2020 г.