Верховный суд поставил точку в споре за контроль над банком «Восточный»
Верховный суд России отказал в рассмотрении касационной жалобы подконтрольной Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, которую суды нижестоящих инстанций обязали продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный», следует из материалов картотеки суда.
Evison просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Текст определения суда пока не размещен. Компания будет обжаловать отказ в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном Суде, заявил юрист Evison Олег Койда. В компании уверены, что внимание ВС в деле «крайне необходимо».
«С невероятной скоростью истцу удалось получить решение, привести его к немедленному исполнению и захватить контроль в крупном банке страны. Истцу, которого ЦБ РФ уличил в выводе активов на десятки миллиардов рублей – эти факты невероятным образом удается замолчать во всех судебных актах», — отметил юрист.
Решение Верховного суда ставит точку в вопросе правомерности исполнения опциона, подтверждает правовую позицию «Финвижн», безосновательность надуманных претензии Baring и тот факт, что опционные акции незаконно удерживались в результате недобросовестных действий отдельных менеджеров фонда, сказал представитель «Финвижн».
Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным» – он давал компании Аветисяна право выкупить 9,99% акций за 750 млн руб. В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, сославшись на вывод из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. Однако в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать 9,99% акций «Восточного» «Финвижн».
Исполнение опциона привело к тому, что Baring Vostok потерял контроль над банком и он перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юрию Данилову и Шерзоду Юсупову, заявление которого в ФСБ стало началом уголовного дела Baring, по которому проходят основатель фонда Майкл Калви и еще шесть человек.