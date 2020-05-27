Верховный суд поставил точку в споре за контроль над банком «Восточный»

Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным» – он давал компании Аветисяна право выкупить 9,99% акций за 750 млн руб. В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, сославшись на вывод из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. Однако в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать 9,99% акций «Восточного» «Финвижн».