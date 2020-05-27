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Верховный суд поставил точку в споре за контроль над банком «Восточный»

Ведомости

Верховный суд России отказал в рассмотрении касационной жалобы подконтрольной Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, которую суды нижестоящих инстанций обязали продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный», следует из материалов картотеки суда.

Evison просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Текст определения суда пока не размещен. Компания будет обжаловать отказ в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном Суде, заявил юрист Evison Олег Койда. В компании уверены, что внимание ВС в деле «крайне необходимо».

«С невероятной скоростью истцу удалось получить решение, привести его к немедленному исполнению и захватить контроль в крупном банке страны. Истцу, которого ЦБ РФ уличил в выводе активов на десятки миллиардов рублей – эти факты невероятным образом удается замолчать во всех судебных актах», — отметил юрист.

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Решение Верховного суда ставит точку в вопросе правомерности исполнения опциона, подтверждает правовую позицию «Финвижн», безосновательность надуманных претензии Baring и тот факт, что опционные акции незаконно удерживались в результате недобросовестных действий отдельных менеджеров фонда, сказал представитель «Финвижн».

Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным» – он давал компании Аветисяна право выкупить 9,99% акций за 750 млн руб. В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, сославшись на вывод из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. Однако в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать 9,99% акций «Восточного» «Финвижн».

Исполнение опциона привело к тому, что Baring Vostok потерял контроль над банком и он перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юрию Данилову и Шерзоду Юсупову, заявление которого в ФСБ стало началом уголовного дела Baring, по которому проходят основатель фонда Майкл Калви и еще шесть человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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