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Аветисяну придется дать показания в суде Лондона в споре с Baring Vostok

Бизнесмену дважды отказано в праве обжаловать решение о привлечении его к делу
Анна Михеева Екатерина Литова
Артем Аветисян /Максим Григорьев / ТАСС

Апелляционный суд Англии отказал «Финвижн» Артема Аветисяна в праве на апелляцию по делу о неуважении к Высокому суду Лондона. Суд 4 мая отклонил ходатайство «Финвижн» о разрешении обжаловать вынесенное 2 марта постановление судьи Тир, с этим решением ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель инвестфонда Baring Vostok, оппонента Аветисяна в споре за контроль над банком «Восточный».

Это уже второй отказ, полученный «Финвижн» на обжалование решения судьи о привлечении в качестве ответчика лично Аветисяна по делу о неуважении к суду Лондона. Само заседание было перенесено с июня на январь 2021 г., где они должны будут дать показания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных