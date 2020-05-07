Аветисяну придется дать показания в суде Лондона в споре с Baring Vostok

Это уже второй отказ, полученный «Финвижн» на обжалование решения судьи о привлечении в качестве ответчика лично Аветисяна по делу о неуважении к суду Лондона. Само заседание было перенесено с июня на январь 2021 г., где они должны будут дать показания.