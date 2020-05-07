Аветисяну придется дать показания в суде Лондона в споре с Baring Vostok

Аветисяну придется дать показания в суде Лондона в споре с Baring VostokБизнесмену дважды отказано в праве обжаловать решение о привлечении его к делу
Апелляционный суд Англии отказал «Финвижн» Артема Аветисяна в праве на апелляцию по делу о неуважении к Высокому суду Лондона. Суд 4 мая отклонил ходатайство «Финвижн» о разрешении обжаловать вынесенное 2 марта постановление судьи Тир, с этим решением ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель инвестфонда Baring Vostok, оппонента Аветисяна в споре за контроль над банком «Восточный».
Это уже второй отказ, полученный «Финвижн» на обжалование решения судьи о привлечении в качестве ответчика лично Аветисяна по делу о неуважении к суду Лондона. Само заседание было перенесено с июня на январь 2021 г., где они должны будут дать показания.
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