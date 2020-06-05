ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Сумма остатка, по ее словам, составляет примерно 1,8 трлн руб.
Банк России 19 марта объявил о дополнительной продаже валюты по бюджетному правилу за счет средств от продажи Сбербанка. Условием было падение цены Urals ниже $25 за баррель, Реализация валюты началась еще до закрытия сделки с правительством.
«Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель», – сказала Набиуллина. Она отметила, что сейчас цена на нефть поднялась выше $25 и не опускается ниже этого уровня с 12 мая.
Банк России и правительство закрыли сделку 7 апреля – правительство купило 50% плюс 1 акция Сбербанка за 2,139 трлн руб. за счет средств из фонда национального благосостояния.
До 30 сентября регулятор сохраняет за собой право придерживаться этого правила. Решение о том, что делать с оставшимися объемами, ЦБ примет ближе к концу сентября, сказала председатель ЦБ, пообещав заблаговременно объявить об этом рынку. Набиуллина отметила, что цена на нефть уже выросла и находится достаточно близко к цене отсечения, при преодолении которой регулятору придется уже покупать валюту.
«Мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина и из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов», – сказала Набиуллина. По ее словам, очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, сформированный еще осенью прошлого года при подготовке бюджета.