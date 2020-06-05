ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

«Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель», – сказала Набиуллина. Она отметила, что сейчас цена на нефть поднялась выше $25 и не опускается ниже этого уровня с 12 мая.