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ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

Ведомости

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Сумма остатка, по ее словам, составляет примерно 1,8 трлн руб.

Банк России 19 марта объявил о дополнительной продаже валюты по бюджетному правилу за счет средств от продажи Сбербанка. Условием было падение цены Urals ниже $25 за баррель, Реализация валюты началась еще до закрытия сделки с правительством.

«Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель», – сказала Набиуллина. Она отметила, что сейчас цена на нефть поднялась выше $25 и не опускается ниже этого уровня с 12 мая.

Банк России и правительство закрыли сделку 7 апреля – правительство купило 50% плюс 1 акция Сбербанка за 2,139 трлн руб. за счет средств из фонда национального благосостояния.

До 30 сентября регулятор сохраняет за собой право придерживаться этого правила. Решение о том, что делать с оставшимися объемами, ЦБ примет ближе к концу сентября, сказала председатель ЦБ, пообещав заблаговременно объявить об этом рынку. Набиуллина отметила, что цена на нефть уже выросла и находится достаточно близко к цене отсечения, при преодолении которой регулятору придется уже покупать валюту.

«Мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина и из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов», – сказала Набиуллина. По ее словам, очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, сформированный еще осенью прошлого года при подготовке бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных