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Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

Ведомости

В ближайшие несколько недель нефть снова начнет дешеветь из-за неопределенности относительно спроса в будущем и перегруженности хранилищ. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Падение прибыли от переработки нефти до крайне низкого уровня свидетельствует о том, что цена слишком высока при незначительном восстановлении спроса, считают в Goldman Sachs. В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.

Goldman Sachs также пересмотрел годовой прогноз относительно стоимости Brent с $35,6 до $40,4, WTI -c $33,1 до $36 за баррель. Поддержку нефтяному рынку окажет возобновление роста экономической деятельности, пострадавшей из-за ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом.

В понедельник, 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent впервые с начала марта превысила $43 за баррель. Этому предшествовало решение ОПЕК+ продлить условия сделки, согласно которой нефтедобыча в июле будет снижена на 9,6 млн баррелей в сутки. На 12:53 мск цена нефти Brent с поставкой в августе в ходе торгов на Лондонской бирже снижалась на 1,56% и составляла $40,16 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка к этому времени составляла $37,8 за баррель.

Ранее по теме: Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных