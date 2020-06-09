Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

В понедельник, 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent впервые с начала марта превысила $43 за баррель. Этому предшествовало решение ОПЕК+ продлить условия сделки, согласно которой нефтедобыча в июле будет снижена на 9,6 млн баррелей в сутки. На 12:53 мск цена нефти Brent с поставкой в августе в ходе торгов на Лондонской бирже снижалась на 1,56% и составляла $40,16 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка к этому времени составляла $37,8 за баррель.