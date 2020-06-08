Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
По данным на 3.45 мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе оценивается на торгах в $43,3, фьючерс на WTI — в $40,38. Это на 2,3% и 1,4% соответственно выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ценовых отметок в $43 и $40 эти сорта нефти достигли впервые после 6 марта, когда стало известно о разрыве соглашения ОПЕК+.
Согласно новой сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать уровень сокращения добычи нефти и продлили до августа ранее достигнутое соглашение о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, вместо того чтобы с июля ослабить ограничение до 7,7 млн баррелей. Ожидание корректировки соглашения привело к росту цен на нефть. Котировки нефти марки Brent 3 июня достигли $40 за баррель, 5 июня – $42.
Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Страны, которые не смогли выполнить соглашение в мае, обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.