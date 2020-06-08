Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

Согласно новой сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать уровень сокращения добычи нефти и продлили до августа ранее достигнутое соглашение о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, вместо того чтобы с июля ослабить ограничение до 7,7 млн баррелей. Ожидание корректировки соглашения привело к росту цен на нефть. Котировки нефти марки Brent 3 июня достигли $40 за баррель, 5 июня – $42.