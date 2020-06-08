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Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 3.45 мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе оценивается на торгах в $43,3, фьючерс на WTI — в $40,38. Это на 2,3% и 1,4% соответственно выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ценовых отметок в $43 и $40 эти сорта нефти достигли впервые после 6 марта, когда стало известно о разрыве соглашения ОПЕК+.

Согласно новой сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать уровень сокращения добычи нефти и продлили до августа ранее достигнутое соглашение о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, вместо того чтобы с июля ослабить ограничение до 7,7 млн баррелей. Ожидание корректировки соглашения привело к росту цен на нефть. Котировки нефти марки Brent 3 июня достигли $40 за баррель, 5 июня – $42.

Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Страны, которые не смогли выполнить соглашение в мае, обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных