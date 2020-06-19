Рынок долгов к взысканию уменьшился на 35% при росте цены на них в 1,7 раза

По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, из-за изоляции и вызванных пандемией изменений на рынке банки отложили тендеры по продаже долгов до лучших времен. Однако он считает, что снижение предложения не носит критического характера к настоящему моменту. По мнению гендиректора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, «покупатели в целом оказались готовы покупать даже в этот период, а продавцы пока снизили уровень продаж». По его словам, такое положение дел повлияло на рост цен. «До конца года, с ростом объемов предложения в третьем и особенно в четвертом кварталах, мы ожидаем снижения цен как минимум на 1,5 или 2 процентных пункта», — сказал Михмель.