Рынок долгов к взысканию уменьшился на 35% при росте цены на них в 1,7 раза
Суммарное предложения банками долгов для продажи коллекторам снизилось за пять месяцев на 35% При этом цена на качественные долги выросла в 1,7 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
Всего, по данным НАПКА, с января по май банки выставили на продажу коллекторам 457 тыс. кейсов на 67 млрд руб. Коллекторы купили купили 66% от суммы предложенной задолженности (за аналогичный период 2019 г. — 75%). Средняя стоимость сделки выросла на 70%, с 2,7% до 4,6%. . Существенно выросла доля кредитов, выданных после 2016 г. — с 20% до 56%. Доля кредитов, выданных до 2014 г. сократилась с 49% до 24%, в 2014-2015 гг. с 31% до 20%. НАПКА также отмечает рост доли долгов, по которым выносились судебные решения — с 35% в 2019 г. до 78% в нынешнем.
По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, из-за изоляции и вызванных пандемией изменений на рынке банки отложили тендеры по продаже долгов до лучших времен. Однако он считает, что снижение предложения не носит критического характера к настоящему моменту. По мнению гендиректора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, «покупатели в целом оказались готовы покупать даже в этот период, а продавцы пока снизили уровень продаж». По его словам, такое положение дел повлияло на рост цен. «До конца года, с ростом объемов предложения в третьем и особенно в четвертом кварталах, мы ожидаем снижения цен как минимум на 1,5 или 2 процентных пункта», — сказал Михмель.
В коллекторских агентствах рассчитывают, что уровень эффективности взыскания после возвращения покупки долгов к прежним объемам не снизится, как и возраст предлагаемых ссуд. Они прогнозируют, что итоги года будут ненамного хуже результатов прошлого. По словам Мехтиева, предложение к концу года составит 395–400 млрд руб., сумма закрытых сделок — 70–75% против 76% по итогам 2019 г. «У крупных покупателей бизнес-планы в части инвестиций в портфели в большинстве случаев не были пересмотрены и сохраняются планы на покупку», отмечает собеседник газеты. Он добавляет, что падение рынок преодолеет в третьем и четвертом квартале 2020 г.