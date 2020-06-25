Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций
В решении суда отмечается, что заявитель привел три основания для подачи апелляции, но все они были отклонены. Речь идет о трех отводах:
неверная оценка судом первой инстанции банка как «крупнейшей российской кредитной организации, 50% которой находится в государственной собственности»;
суд первой инстанции ошибся, когда установил, что включение ВТБ в санкционный список соответствует целям и задачам нормативных актов ЕС о санкциях в отношении России;
нарушение права на уважение собственности и ведение предпринимательской деятельности.
По словам специального советника по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Гландина, суд еще раз повторил, что секторальные санкции в отношении российских нефтяных компаний и банков будут в силе, «пока учреждения ЕС не увидят прогресс в реализации минских соглашений».
ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 г. Помимо него под ограничения тогда попали еще четыре российских банка: Сбербанк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк и Газпромбанк. Гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать выпущенные российскими госбанками новые акции и облигации со сроком обращения более 30 дней. Позднее список наложенных ограничений расширили. Осенью 2014 г. Сбербанк обжаловал решение о введении санкций, с аналогичными исками в суд обратились ВТБ и ВЭБ. В сентябре 2018 г. суд в Люксембурге отказался удовлетворить иски российских банков.