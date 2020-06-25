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Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций

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Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 г., следует из решения суда. В ВТБ от комментариев отказались.

В решении суда отмечается, что заявитель привел три основания для подачи апелляции, но все они были отклонены. Речь идет о трех отводах:

  • неверная оценка судом первой инстанции банка как «крупнейшей российской кредитной организации, 50% которой находится в государственной собственности»;

  • суд первой инстанции ошибся, когда установил, что включение ВТБ в санкционный список соответствует целям и задачам нормативных актов ЕС о санкциях в отношении России;

  • нарушение права на уважение собственности и ведение предпринимательской деятельности.

По словам специального советника по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Гландина, суд еще раз повторил, что секторальные санкции в отношении российских нефтяных компаний и банков будут в силе, «пока учреждения ЕС не увидят прогресс в реализации минских соглашений».

ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 г. Помимо него под ограничения тогда попали еще четыре российских банка: Сбербанк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк и Газпромбанк. Гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать выпущенные российскими госбанками новые акции и облигации со сроком обращения более 30 дней. Позднее список наложенных ограничений расширили. Осенью 2014 г. Сбербанк обжаловал решение о введении санкций, с аналогичными исками в суд обратились ВТБ и ВЭБ. В сентябре 2018 г. суд в Люксембурге отказался удовлетворить иски российских банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных