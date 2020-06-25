Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций

ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 г. Помимо него под ограничения тогда попали еще четыре российских банка: Сбербанк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк и Газпромбанк. Гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать выпущенные российскими госбанками новые акции и облигации со сроком обращения более 30 дней. Позднее список наложенных ограничений расширили. Осенью 2014 г. Сбербанк обжаловал решение о введении санкций, с аналогичными исками в суд обратились ВТБ и ВЭБ. В сентябре 2018 г. суд в Люксембурге отказался удовлетворить иски российских банков.