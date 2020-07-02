Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки – участники созданной Центробанком Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис – теперь юридические лица могут осуществить перевод физическому лицу по номеру телефона (b2c), пишет РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами граждан в разных банках, а также выполнять переводы на брокерский счет, оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.