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Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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Банки – участники созданной Центробанком Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис – теперь юридические лица могут осуществить перевод физическому лицу по номеру телефона (b2c), пишет РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами граждан в разных банках, а также выполнять переводы на брокерский счет, оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Первые операции b2c провели банк «Русский cтандарт» и ВТБ. Они перечислили заемные средства от микрофинансовой организации «Микроклад» в адрес ее клиента, пишет РБК. Представители банков и МФО подтвердили изданию эту информацию. Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что первый b2c-перевод был осуществлен 30 июня.

О том, что сервисом b2c-переводов могут воспользоваться клиенты, также сообщил представитель Райффайзенбанка. Над внедрением сервиса работают в Росбанке и Московском кредитном банке (МКБ), отмечает РБК. В Сбербанке не стали комментировать информацию о новом сервисе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных