ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал в интервью «РИА Новости» о новой схеме мошенничества с использованием безадресной рекламы. По его словам, такая реклама адресована не конкретной, а широкой аудитории. Она не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».