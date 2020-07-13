ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал в интервью «РИА Новости» о новой схеме мошенничества с использованием безадресной рекламы. По его словам, такая реклама адресована не конкретной, а широкой аудитории. Она не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка. «Многие действительно во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли», ‒ объяснил он.
В июне Роспотребнадзор предупреждал о новых видах мошенничества во время коронавирусной инфекции. Среди них, например, продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующие предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.