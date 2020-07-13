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ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал в интервью «РИА Новости» о новой схеме мошенничества с использованием безадресной рекламы. По его словам, такая реклама адресована не конкретной, а широкой аудитории. Она не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка. «Многие действительно во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли», ‒ объяснил он.

В июне Роспотребнадзор предупреждал о новых видах мошенничества во время коронавирусной инфекции. Среди них, например, продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующие предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных