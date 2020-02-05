Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами

Несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу, отметил Лях. Суды могут не принять во внимание, что истец выдает кредиты незаконно. Кроме того, заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и должнику еще нужно доказать, что «черный кредитор» выдает займы регулярно.