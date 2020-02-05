Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
Банк России выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, кредитор выдает требуемую сумму денег, а затем пропадает на долгий срок, чтобы потом через суд требовать погасить всю сумму с процентами сразу.
Несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу, отметил Лях. Суды могут не принять во внимание, что истец выдает кредиты незаконно. Кроме того, заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и должнику еще нужно доказать, что «черный кредитор» выдает займы регулярно.
В 2019 г. ЦБ выявил 1845 нелегальных кредитных организаций. Чаще всего они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами — распространяют информацию о своей работе через объявления, рассказал эксперт.