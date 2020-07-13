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Набиуллина исключила возможность деноминации в России

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Центробанк (ЦБ) не собирается проводить деноминацию или денежные реформы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, с номиналами денежных купюр в России все в порядке. «Никаких причин что-то здесь менять нет», – сказала Набиуллина, добавив, что люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. При этом никаких ограничений и изменений ЦБ не рассматривает.

Ранее идею провести в России деноминацию российской валюты в 100 раз высказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Согласно данным ЦБ, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб. На каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходилось по 80 000 руб. наличных денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных