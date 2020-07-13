Набиуллина исключила возможность деноминации в России
Центробанк (ЦБ) не собирается проводить деноминацию или денежные реформы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, с номиналами денежных купюр в России все в порядке. «Никаких причин что-то здесь менять нет», – сказала Набиуллина, добавив, что люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. При этом никаких ограничений и изменений ЦБ не рассматривает.
Ранее идею провести в России деноминацию российской валюты в 100 раз высказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Согласно данным ЦБ, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб. На каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходилось по 80 000 руб. наличных денег.