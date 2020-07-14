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Центробанк отозвал лицензию у Народного банка Тувы

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Центробанк отозвал лицензию у Народного банка Тувы, сообщается на сайте регулятора.

Народный банк Тувы (НБТ) занимал 416 место среди банков по величине активов, отмечается в сообщении ЦБ. Причинами лишения НБТ лицензии ЦБ назвал нарушения обязательного норматива текущей ликвидности; несвоевременное исполнение клиентских платежей; нарушения законодательство о деятельности банков в России и нормативных актов ЦБ. Среди последних в сообщении указывается на занижения сумм, необходимы для резервы на возможные потери и завышение стоимости имущества.

В сообщении говорится, что НБТ «имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью». «Существенную долю активов (более 80%) НБТ составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности», — отмечается в пресс-релизе ЦБ. По данным Банка Росси, деятельность НБТ на протяжении более 5 лет являлась убыточной. Это, по оценке регулятора, «свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации».

АО «Народный банк Тувы» занималось обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов в республике. На сайте НБТ указывается, что он был создан в 1990 г. как Тувинский коммерческий банк социального развития «Тывасоцбанк» для реализации социальных программ и региональных программ развития. Банк четыре раза менял свою правовую форму и наименование. На 24 июля планировалось внеочередное собрание акционеров банка. В их числе — министерство земельных и имущественных отношений региона (68,09%), республиканское агентство по ипотечному жилищному кредитованию (12,6%), 10 компаний и 29 физических лиц. Уставной капитал, по данным сайта банка, 186,603 млн рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных