Центробанк отозвал лицензию у Народного банка Тувы

АО «Народный банк Тувы» занималось обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов в республике. На сайте НБТ указывается, что он был создан в 1990 г. как Тувинский коммерческий банк социального развития «Тывасоцбанк» для реализации социальных программ и региональных программ развития. Банк четыре раза менял свою правовую форму и наименование. На 24 июля планировалось внеочередное собрание акционеров банка. В их числе — министерство земельных и имущественных отношений региона (68,09%), республиканское агентство по ипотечному жилищному кредитованию (12,6%), 10 компаний и 29 физических лиц. Уставной капитал, по данным сайта банка, 186,603 млн рублей.