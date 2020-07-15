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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов с 15% до 10%, для клиентов без подтверждения дохода и занятости – с 50% до 30%, следует из сообщения кредитной организации. «Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», – говорится в сообщении.

При этом для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, есть ограничения: минимальный первоначальный взнос может быть снижен для приобретения готового и строящегося жилья в ипотеку, исключая госпрограммы, военную ипотеку и загородную недвижимость.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева, ранее многие клиенты откладывали покупку недвижимости именно из-за размера минимального первоначального взноса – им не хватало собственных средств накопления, при том что остальные условия ипотечных программ им подходили.

«Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях», – приводятся слова Васева в сообщении кредитной организации.

Ранее госкомпания Дом.РФ подсчитала, что российские банки за 1,5 месяца с момента запуска госпрограммы льготной ипотеки выдали более 37 500 кредитов на 93,7 млрд руб. По данным на 10 июня, банки получили более 169 000 заявок на ипотеку с господдержкой и рассмотрели свыше 135 000 заявок. 86% из них были одобрены. При этом не все банки были одинаково лояльны к потенциальным заемщикам.

Ранее по теме: Почему банки отказывают клиентам в льготной ипотеке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных