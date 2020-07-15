Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Ранее госкомпания Дом.РФ подсчитала, что российские банки за 1,5 месяца с момента запуска госпрограммы льготной ипотеки выдали более 37 500 кредитов на 93,7 млрд руб. По данным на 10 июня, банки получили более 169 000 заявок на ипотеку с господдержкой и рассмотрели свыше 135 000 заявок. 86% из них были одобрены. При этом не все банки были одинаково лояльны к потенциальным заемщикам.