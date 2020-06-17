Почему банки отказывают клиентам в льготной ипотеке

Российские банки активно включились в госпрограмму льготной ипотеки: за полтора месяца с момента ее запуска они выдали более 37 500 кредитов на 93,7 млрд руб., подсчитала госкомпания «Дом.РФ», оператор программы. Интерес заемщиков высок: по состоянию на 10 июня банки получили более 169 000 заявок на ипотеку с господдержкой и успели рассмотреть более 135 00 заявок. При этом 86% полученных заявок были одобрены. Однако не все банки были одинаково лояльны к потенциальным заемщикам: некоторые из них отказали более трети обратившихся, следует из статистики оператора.