Почему банки отказывают клиентам в льготной ипотеке

Почему банки отказывают клиентам в льготной ипотекеДоля отказов в некоторых банках удивительно высока – более 40%
Российские банки активно включились в госпрограмму льготной ипотеки: за полтора месяца с момента ее запуска они выдали более 37 500 кредитов на 93,7 млрд руб., подсчитала госкомпания «Дом.РФ», оператор программы. Интерес заемщиков высок: по состоянию на 10 июня банки получили более 169 000 заявок на ипотеку с господдержкой и успели рассмотреть более 135 00 заявок. При этом 86% полученных заявок были одобрены. Однако не все банки были одинаково лояльны к потенциальным заемщикам: некоторые из них отказали более трети обратившихся, следует из статистики оператора.
Например, Россельхозбанк не выдал льготную ипотеку 45,6% из 4078 потенциальных заемщиков, Совкомбанк — 44,9% из 2942 заемщиков. У Московского индустриального банка (МИнбанк) почти 47% отказов, а у «Возрождения» — 63%. Свыше 40% «отказников» оказалось у Абсолют банка и «Ак Барса», около 30% у Газпромбанка, «Уралсиба», ТКБ банка, МКБ, Инвестторгбанка, банка «Санкт-Петербург», Промсвязьбанка.