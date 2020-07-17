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ВТБ отдаст роботам часть рутинной работы

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ВТБ переложит выполнение части операций с клиентами на роботов, говорится в сообщении банка. Роботы будут выполнять рутинную работу, связанную с обработкой документов и вводом данных.

«Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников», – отмечается в сообщении. Банк ожидает, что благодаря нововведению стоимость работы по вводу и обработке данных на определенных этапах снизится в 3–4 раза, а сам процесс значительно ускорится.

К 2021 г. ВТБ планирует запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 г. – 250. В банке считают, что в будущем роботы смогут выполнять более сложные задачи, связанные с чтением, пониманием и последующей обработкой документов.

Фабрика роботов в операционной функции позволит оптимизировать затраты, снизить уровень операционных рисков и увеличить скорость процессов, например работу с кредитными заявками, считает заместитель президента ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных