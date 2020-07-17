ВТБ отдаст роботам часть рутинной работы

«Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников», – отмечается в сообщении. Банк ожидает, что благодаря нововведению стоимость работы по вводу и обработке данных на определенных этапах снизится в 3–4 раза, а сам процесс значительно ускорится.