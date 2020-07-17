ВТБ отдаст роботам часть рутинной работы
ВТБ переложит выполнение части операций с клиентами на роботов, говорится в сообщении банка. Роботы будут выполнять рутинную работу, связанную с обработкой документов и вводом данных.
«Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников», – отмечается в сообщении. Банк ожидает, что благодаря нововведению стоимость работы по вводу и обработке данных на определенных этапах снизится в 3–4 раза, а сам процесс значительно ускорится.
К 2021 г. ВТБ планирует запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 г. – 250. В банке считают, что в будущем роботы смогут выполнять более сложные задачи, связанные с чтением, пониманием и последующей обработкой документов.
Фабрика роботов в операционной функции позволит оптимизировать затраты, снизить уровень операционных рисков и увеличить скорость процессов, например работу с кредитными заявками, считает заместитель президента ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в пресс-релизе.