Банки и брокеры все чаще внедряют роботов-консультантов
За последний год банки, брокеры и управляющие компании благодаря развитию мобильных инвестиционных приложений довели число открытых гражданами счетов для инвестиций до 6,14 млн штук. Число людей с такими счетами за год удвоилось и достигло 3,86 млн человек, но менее 10% из них торгуют на бирже хотя бы раз в месяц. Остальным необходима как помощь в освоении азов инвестирования, так и практические советы. Самый подходящий инструктор для массового начинающего инвестора – робот-советник (робоэдвайзер) – специальная программа для формирования оптимального по риску и доходности портфеля и управления им, говорят представители компаний и банков.
Первые робоэдвайзеры, предоставляющие услуги автоматического управления средствами частных инвесторов, появились в США еще в 2008 г., сейчас их услугами пользуются десятки миллионов человек. В Россию такие роботы-советники пришли лишь в 2016 г., сейчас их услуги клиентам-инвесторам предоставляет не менее десятка брокеров и управляющих, в частности банк ВТБ, «Тинькофф инвестиции», Ситибанк, УК «Финекс плюс», БКС, «Финам» и др. Сбербанк и РСХБ пока работают над такими сервисами, сообщили их представители «Ведомостям».
Каждому по потребностям
Робоэдвайзер анкетирует клиента, выясняя его цели, опыт инвестиций, сумму и срок вложений, желаемую доходность, отношение к рискам, чтобы оценить его риск-профиль, и подбирает подходящую стратегию инвестирования.
Программа может несколько раз по-разному спросить, как клиент поступит при определенных движениях котировок. Такой опросник нужен, чтобы проверить, понимает ли клиент принципы функционирования рынка и насколько системно относится к рискам, объясняет исполнительный директор Finex Владимир Крейндель: «Важно избежать ситуаций, когда клиент сначала говорит о готовности принимать высокий риск, а по факту при небольшой коррекции спешит продать портфель».