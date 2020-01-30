Банки и брокеры все чаще внедряют роботов-консультантов

За последний год банки, брокеры и управляющие компании благодаря развитию мобильных инвестиционных приложений довели число открытых гражданами счетов для инвестиций до 6,14 млн штук. Число людей с такими счетами за год удвоилось и достигло 3,86 млн человек, но менее 10% из них торгуют на бирже хотя бы раз в месяц. Остальным необходима как помощь в освоении азов инвестирования, так и практические советы. Самый подходящий инструктор для массового начинающего инвестора – робот-советник (робоэдвайзер) – специальная программа для формирования оптимального по риску и доходности портфеля и управления им, говорят представители компаний и банков.