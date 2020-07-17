Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая

Рубль слабеет по отношению к доллару США и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевели на 0,95% до $42,96 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI с поставкой в августе снизилась на 0,95% до $40,54 за баррель.