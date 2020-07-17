Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
В частности, на 12:10 мск курс евро в ходе рос на 54 коп. до 82,03 руб. к уровню закрытия предыдущей сессии. К этому времени курс доллара поднялся на 33 коп. до 71,86 руб.
Рубль слабеет по отношению к доллару США и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевели на 0,95% до $42,96 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI с поставкой в августе снизилась на 0,95% до $40,54 за баррель.