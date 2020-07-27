Mastercard запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых
Платежная система Mastercard запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых, говорится в сообщении компании. Деньги будут поступать напрямую на карту официанта.
Для безналичной оплаты чаевых, гостю ресторана достаточно будет считать NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице самого сервиса гость сможет оценить обслуживание и указать сумму чаевых. Оплатить чаевые можно будет любой картой, или бесконтактными сервисами Google Pay и Apple Pay, указано в сообщении.
В основе безналичных чаевых – платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».
Схожую платформу прошлым летом запустила платежная система Visa. Она разработала ее совместно с «Русским стандартом».
О том, что MasterCard планирует запустить в России такой сервис, в январе сообщило издание РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. Аналогичная программа от Mastercard с весны 2019 г. работает на украинском платежном рынке. С помощью нее можно оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или другую сумму по желанию клиента.
Схожую платформу прошлым летом запустила платежная система Visa. Она разработала ее совместно с «Русским стандартом».