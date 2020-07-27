Mastercard запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых

О том, что MasterCard планирует запустить в России такой сервис, в январе сообщило издание РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. Аналогичная программа от Mastercard с весны 2019 г. работает на украинском платежном рынке. С помощью нее можно оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или другую сумму по желанию клиента.