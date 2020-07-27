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Mastercard запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых

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Платежная система Mastercard запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых, говорится в сообщении компании. Деньги будут поступать напрямую на карту официанта.

Для безналичной оплаты чаевых, гостю ресторана достаточно будет считать NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице самого сервиса гость сможет оценить обслуживание и указать сумму чаевых. Оплатить чаевые можно будет любой картой, или бесконтактными сервисами Google Pay и Apple Pay, указано в сообщении.

В основе безналичных чаевых – платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».

Схожую платформу прошлым летом запустила платежная система Visa. Она разработала ее совместно с «Русским стандартом».

О том, что MasterCard планирует запустить в России такой сервис, в январе сообщило издание РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. Аналогичная программа от Mastercard с весны 2019 г. работает на украинском платежном рынке. С помощью нее можно оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или другую сумму по желанию клиента.

Схожую платформу прошлым летом запустила платежная система Visa. Она разработала ее совместно с «Русским стандартом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных