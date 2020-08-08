Сбербанк планирует развернуть систему определения мошенников по IP в 2021 году
Сбербанк в рамках пилотной программы внедрил технологию, позволяющую определить возможные факты мошенничества на основании связки между IP-адресом и географической позицией участников транзакции, сообщил представитель Сбербанка. Технология была разработала Сбербанком, заявку на патент банк подал в 2019 г. В промышленную эксплуатацию разработку планируется внедрить в 2021 г.
Сейчас технология испытывается в головном офисе Сбербанка и в московском офисе на Кутузовском проспекте, 32. Решение о выводе разработки на рынок будет принято после того, как будет накоплено достаточно данных по полезной эксплуатации.
Разработанная банком система формирует кластеры с геопозицией устройства, с которого осуществляется транзакция, и территориальной принадлежности IP-адресов, назначенных устройству, уточнил представитель Сбербанка «Коммерсанту». После этого программа анализирует «добросовестность» связки данных. Технология уже в течение года успешно применяется банком для противодействия мошенничеству, сказал представитель банка «Ведомостям».