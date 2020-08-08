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Сбербанк планирует развернуть систему определения мошенников по IP в 2021 году

Ведомости

Сбербанк в рамках пилотной программы внедрил технологию, позволяющую определить возможные факты мошенничества на основании связки между IP-адресом и географической позицией участников транзакции, сообщил представитель Сбербанка. Технология была разработала Сбербанком, заявку на патент банк подал в 2019 г. В промышленную эксплуатацию разработку планируется внедрить в 2021 г.

Сейчас технология испытывается в головном офисе Сбербанка и в московском офисе на Кутузовском проспекте, 32. Решение о выводе разработки на рынок будет принято после того, как будет накоплено достаточно данных по полезной эксплуатации.

Разработанная банком система формирует кластеры с геопозицией устройства, с которого осуществляется транзакция, и территориальной принадлежности IP-адресов, назначенных устройству, уточнил представитель Сбербанка «Коммерсанту». После этого программа анализирует «добросовестность» связки данных. Технология уже в течение года успешно применяется банком для противодействия мошенничеству, сказал представитель банка «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных