Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате в Русстройбанке

Как поясняет ведомство, фигурирующий в деле бывший председатель правления банка обеспечивал подписание фиктивных документов от лица коммерческих организаций, а также контролировал движение денежных средств и перечислял их на подконтрольные счета. В отношении него дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.