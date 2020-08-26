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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате в Русстройбанке

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего вице-президента Русстройбанка, обвиняемого в растрате 175 млн руб., сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.

По версии следствия, обвиняемый действовал вместе с бывшим председателем правления кредитного учреждения, а также неустановленными лицами. При этом имен надзорное ведомство не называет. В течение 2015 г. он обеспечивал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.

Как поясняет ведомство, фигурирующий в деле бывший председатель правления банка обеспечивал подписание фиктивных документов от лица коммерческих организаций, а также контролировал движение денежных средств и перечислял их на подконтрольные счета. В отношении него дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Лицензия у московского АО «Русский строительный банк» (Русстройбанк) была отозвана с 18 декабря 2015 г. после проверки Центробанка. Банк являлся участником системы страхования вкладов и занимал 135-е место в банковской системе России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных