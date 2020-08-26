Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате в Русстройбанке
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего вице-президента Русстройбанка, обвиняемого в растрате 175 млн руб., сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.
По версии следствия, обвиняемый действовал вместе с бывшим председателем правления кредитного учреждения, а также неустановленными лицами. При этом имен надзорное ведомство не называет. В течение 2015 г. он обеспечивал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.
Как поясняет ведомство, фигурирующий в деле бывший председатель правления банка обеспечивал подписание фиктивных документов от лица коммерческих организаций, а также контролировал движение денежных средств и перечислял их на подконтрольные счета. В отношении него дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.
Лицензия у московского АО «Русский строительный банк» (Русстройбанк) была отозвана с 18 декабря 2015 г. после проверки Центробанка. Банк являлся участником системы страхования вкладов и занимал 135-е место в банковской системе России.