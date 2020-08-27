Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа 2020г. приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств согласно бизнес-плану.