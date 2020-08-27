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Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

Ведомости

Белорусская «дочка» Сбербанка «БПС-Сбербанк» сообщила, что приостанавливает прием кредитных заявок от физических лиц с 28 августа, сообщается на сайте кредитной организации.

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа 2020г. приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств согласно бизнес-плану.

При этом банк планирует рассмотреть принятые кредитные заявки, которые поступили не позднее 27 августа. Ранее заключенные кредитные договора обслуживаются в обычном режиме, отметили в кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных