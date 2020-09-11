Минфин может увеличить объем заимствований более чем в два раза

На погашение действующих облигаций планируется направить 967 млрд руб., таким образом объем чистого привлечения заимствований составит 4,4 трлн руб. При этом, по данным источника, если расходы бюджета в 2020 г. будут недоисполнены, то «итоговый объем привлечения может оказаться поменьше». Сейчас расходная часть бюджета запланирована на уровне 22,5 трлн руб.