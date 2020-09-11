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Минфин может увеличить объем заимствований более чем в два раза

Ведомости

Объем заимствований Минфином в бюджет РФ в 2020 г. может составить 5,4 трлн руб. вместо запланированных 2,3 трлн руб., говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На погашение действующих облигаций планируется направить 967 млрд руб., таким образом объем чистого привлечения заимствований составит 4,4 трлн руб. При этом, по данным источника, если расходы бюджета в 2020 г. будут недоисполнены, то «итоговый объем привлечения может оказаться поменьше». Сейчас расходная часть бюджета запланирована на уровне 22,5 трлн руб.

В 2021 г. Минфин планирует заимствовать 3,8 трлн руб., объем погашения составит более 1 трлн руб., чистое привлечение составит примерно 2,7 трлн руб., сообщил источник агентства. 

Изначально Минфин планировал привлечь в 2020 г. 2,3 трлн руб. с чистым объемом привлечения 1,7 трлн руб. «Ведомости» направили запрос в Минфин РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных