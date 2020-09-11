Минфин может увеличить объем заимствований более чем в два раза
Объем заимствований Минфином в бюджет РФ в 2020 г. может составить 5,4 трлн руб. вместо запланированных 2,3 трлн руб., говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
На погашение действующих облигаций планируется направить 967 млрд руб., таким образом объем чистого привлечения заимствований составит 4,4 трлн руб. При этом, по данным источника, если расходы бюджета в 2020 г. будут недоисполнены, то «итоговый объем привлечения может оказаться поменьше». Сейчас расходная часть бюджета запланирована на уровне 22,5 трлн руб.
В 2021 г. Минфин планирует заимствовать 3,8 трлн руб., объем погашения составит более 1 трлн руб., чистое привлечение составит примерно 2,7 трлн руб., сообщил источник агентства.
Изначально Минфин планировал привлечь в 2020 г. 2,3 трлн руб. с чистым объемом привлечения 1,7 трлн руб. «Ведомости» направили запрос в Минфин РФ.