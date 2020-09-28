Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Банки пояснили, что при оформлении кредитных карт и карт с овердрафтом кредитная организация заводит для клиента счет, выдает карту и открывает кредитный лимит. Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко пояснил, что сейчас Роспотребнадзор рассматривает комиссии по кредитным картам как навязывание дополнительных услуг. Ведомство считает, что клиенты не должны платить проценты за получение наличных с кредитки.