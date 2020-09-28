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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Ведомости

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать большие риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России в адрес председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По мнению банков, принятие поправок может нарушить баланс интересов банков и заемщиков, потому что слишком сильно расширит права клиентов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о запретите банкам навязывать клиентам дополнительные услуги. Если право клиента на свободный выбор будет нарушено, банк должен будет вернуть ему стоимость услуги в двукратном размере. Законопроект прошел первое чтение.

В письме ассоциации банков поясняется, что условия оспаривания покупки дополнительных услуг клиентом слишком размыты. Также в ассоциации отметили, что в законе «О защите прав потребителей» за навязывание дополнительных услуг предусмотрен штраф в размере 50% от взысканной по суду суммы.

Банки пояснили, что при оформлении кредитных карт и карт с овердрафтом кредитная организация заводит для клиента счет, выдает карту и открывает кредитный лимит. Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко пояснил, что сейчас Роспотребнадзор рассматривает комиссии по кредитным картам как навязывание дополнительных услуг. Ведомство считает, что клиенты не должны платить проценты за получение наличных с кредитки.

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов. Банки предлагают исключить норму о возврате денег за навязанные услуги или хотя бы снизить ответственность и не взыскивать сумму в двукратном размере.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что предложил Ассоциации банков представить свой вариант законопроекта, чтобы увидеть основные разногласия с правительственным документом. В Минфине заявили, что внимательно рассмотрят предложения участников рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных