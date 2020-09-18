Банки пытаются поддержать спрос кредитными распродажами

Представители банков подтверждают, что основной причиной сдерживания кредитования стал не сам вирус, а скорее связанные с ним ограничения. «Непосредственно последствия самого вируса COVID-19 не нашли заметного отражения в качестве нашего кредитного портфеля – количество клиентов, у которых из-за проблем медицинского характера возникли сложности с выплатами по кредитам, крайне мало. С другой стороны, ограничения в передвижении и возможность продолжать работу для определенной категории физических и юридических лиц, безусловно, отразились на качестве портфелей, преимущественно в апреле и мае. Сегодня портфельные метрики по портфелю близки и где-то даже лучше, чем докризисные показатели», – комментирует Сергей Капустин, заместитель председателя правления «ОТП банка».