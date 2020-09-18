Банки пытаются поддержать спрос кредитными распродажами

Банки пытаются поддержать спрос кредитными распродажамиНовых клиентов заманивают снижением кредитных ставок
С января по август текущего года банки выдали почти на треть меньше кредитов, чем за тот же период прошлого года. И хотя в последние месяцы наблюдается положительная динамика, банкам пока очень далеко до прошлогодних показателей. К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные 4000 кредиторов.
По данным НБКИ, в январе – августе 2020 г. было выдано 9,19 млн потребительских кредитов – на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе – августе 2019 г. – 12,61 млн). Наибольший спад закономерно пришелся на апрель текущего года, когда выдачи упали почти вдвое. «Потребительские кредиты выдавались только тем, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на приемлемом уровне. Стоит также напомнить, что традиционные офлайн-каналы продаж потребкредитов в офисах банков в апреле – мае практически не работали», – пояснил динамику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Представители банков подтверждают, что основной причиной сдерживания кредитования стал не сам вирус, а скорее связанные с ним ограничения. «Непосредственно последствия самого вируса COVID-19 не нашли заметного отражения в качестве нашего кредитного портфеля – количество клиентов, у которых из-за проблем медицинского характера возникли сложности с выплатами по кредитам, крайне мало. С другой стороны, ограничения в передвижении и возможность продолжать работу для определенной категории физических и юридических лиц, безусловно, отразились на качестве портфелей, преимущественно в апреле и мае. Сегодня портфельные метрики по портфелю близки и где-то даже лучше, чем докризисные показатели», – комментирует Сергей Капустин, заместитель председателя правления «ОТП банка».
С тех пор банки так и не смогли отыграть позиции, хотя постепенно наращивают динамику.
По оценке НБКИ, в августе был зафиксирован небольшой рост выдачи кредитов в сравнении с прошлым месяцем – на 5,8% (в июле 2020 г. – 1,23 млн). В сентябре многие банки начали предпринимать усилия для стимулирования спроса и объявили о понижении кредитных ставок. Так, на днях Альфа-банк впервые снизил ставку по кредиту наличными до 6,5%. «С 15 сентября 2020 г. минимальная ставка по кредиту наличными в Альфа-банке снижена до 6,5%. Это предложение действует при сумме кредита от 1,3 млн руб. для зарплатных клиентов», – подтвердили в пресс-службе банка.
Снижают кредитные ставки и другие крупные банки. «В последнее время Банк России проводит курс на либерализацию денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки. Это приводит к снижению стоимости привлекаемых банками финансовых ресурсов. В результате появляется большее пространство для маневра в области управления уровнем кредитных ставок. Например, в нашем банке ставки по кредитам наличными с марта снизились на 4 п. п.», – подтвердила Светлана Напорова, директор департамента риск-процессов банка «Хоум кредит».
«В последние месяцы выдача потребкредитов умеренно растет, постепенно отыгрывая падение, – отмечает Волков. – На наш взгляд, это объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле – июне текущего года. Однако до прошлогоднего уровня выдачи потребкредитов пока еще очень далеко».
С этим прогнозом соглашаются и другие эксперты. «Снижение ставок в некоторой степени поддержало кредитный рынок, но факторы, сдерживающие кредитование, пока преобладают. Некоторое восстановление темпов кредитования, скорее всего, будет недолговременным: с наступлением осени и возможным ухудшением эпидемической ситуации потребительский спрос, поддерживаемый в том числе кредитами, вероятно, будет слабым», – убеждена Алла Дворецкая, завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.