Число кредитов малому и среднему бизнесу достигло максимума с начала 2019 года
Количество кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в июле выросло на 29,3% по сравнению с предыдущим месяцем ‒ до 246 379. Этот показатель является максимальным с начала 2019 г., говорится в статистическом бюллетене Банка России. Общий объем задолженности малого и среднего бизнеса на 1 августа составил 5,28 трлн руб., увеличившись в январе ‒ июле на 550 млрд руб. (11,6%) в годовом выражении.
Кредиты получили 211 328 заемщиков – субъектов МСП, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, и в 2,4 раза больше, чем в июле 2019 г.
Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в июле достиг 650,9 млрд руб., что на 7,2% выше, чем в июне, но почти на четверть (23,9%) ниже, чем в июле 2019 г.
Больше всего в июле было выдано кредитов компаниям из сферы оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов ‒ 20% от общего объема, по 19% было выдано компаниям в сфере операций с недвижимостью и сельского и лесного хозяйства.
Просроченная задолженность субъектов МСП на 1 августа 2020 г. составила 582,5 млрд руб. ‒ ее имеют 30 359 заемщиков. Доля просроченной задолженности с начала года снизилась на 0.9 п. п. до 11% от общего объема кредитов.