Число кредитов малому и среднему бизнесу достигло максимума с начала 2019 года

Количество кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в июле выросло на 29,3% по сравнению с предыдущим месяцем ‒ до 246 379. Этот показатель является максимальным с начала 2019 г., говорится в статистическом бюллетене Банка России. Общий объем задолженности малого и среднего бизнеса на 1 августа составил 5,28 трлн руб., увеличившись в январе ‒ июле на 550 млрд руб. (11,6%) в годовом выражении.