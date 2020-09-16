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Число кредитов малому и среднему бизнесу достигло максимума с начала 2019 года

Ведомости

Количество кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в июле выросло на 29,3% по сравнению с предыдущим месяцем ‒ до 246 379. Этот показатель является максимальным с начала 2019 г., говорится в статистическом бюллетене Банка России. Общий объем задолженности малого и среднего бизнеса на 1 августа составил 5,28 трлн руб., увеличившись в январе ‒ июле на 550 млрд руб. (11,6%) в годовом выражении. 

Кредиты получили 211 328 заемщиков – субъектов МСП, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, и в 2,4 раза больше, чем в июле 2019 г. 

Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в июле достиг 650,9 млрд руб., что на 7,2% выше, чем в июне, но почти на четверть (23,9%) ниже, чем в июле 2019 г. 

Больше всего в июле было выдано кредитов компаниям из сферы оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов ‒ 20% от общего объема, по 19% было выдано компаниям в сфере операций с недвижимостью и сельского и лесного хозяйства. 

Просроченная задолженность субъектов МСП на 1 августа 2020 г. составила 582,5 млрд руб­. ‒ ее имеют 30 359 заемщиков. Доля просроченной задолженности с начала года снизилась на 0.9 п. п. до 11% от общего объема кредитов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных