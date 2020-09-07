Правительство обсуждает корректировку программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Правительство обсуждает корректировку программы льготного кредитования малого и среднего бизнесаРечь идет о программе кредитования для самозанятых и субъектов МСП под 8,5%
Правительство обсуждает вопрос корректировки ставки по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 8,5%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэкономразвития.
«С учетом снижения ключевой ставки Банка России в 2020 г. до уровня 4,25% с экспертами и заинтересованными органами власти сейчас обсуждается целесообразность корректировки ставки субсидирования для кредитных организаций, а также конечной ставки для заемщика в рамках программы льготного кредитования «8,5%», ‒ сказал представитель министерства. При этом он отметил, что рассматривается возможность «применить новые значения ставки субсидирования по всем кредитным соглашениям, в том числе по кредитным соглашениям, заключенным в 2019–2020 гг.».
Первый кредит в рамках программы кредитования под 8,5% был выдан в конце 2015 г., следует из информации на сайте Корпорации МСП. Она предназначена для самозанятых и субъектов МСП. Кредиты выдаются бизнесу на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и др.
Согласно действующим правилам, банки, участвующие в программе, получают субсидии из федерального бюджета в виде ставки по недополученному доходу. На кредиты для малых и средних предприятий она составляет 3 процентных пункта ставки, на кредиты для самозанятых – 3,5 процентного пункта.
Только за период пандемии банками было выдано кредитов по программе на 510 млрд руб., говорил ранее замминистра экономического развития Илья Торосов. По оценке рейтингового агенства «Эксперт РА», в 2019 г. банкам было выплачено 9 млрд руб. в рамках субсидирования процентной ставки.
Также правительство проработает вопрос снижения маржинальных доходов банков от участия в льготных программах кредитования самозанятых, малого и среднего бизнеса в период с 2019 по 2024 г., следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам финансирования нацпроекта по МСП. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердил один из участников совещания.
«Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову) совместно с Минфином России проработать вопрос снижения маржинальных доходов банков при предоставлении субсидии на государственную поддержку российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке», – говорится в протоколе. В нем указано, что министерства должны подготовить соответствующие предложения до 15 октября 2020 г.
Это позволит избежать получения банками «двойной маржи», пояснил «Ведомостям» президент «Опоры России» и член правительственной комиссии по развитию МСП Александр Калинин.
«Субсидии на компенсацию банкам недополученных доходов выделяются по фиксированным ставкам – от 3 до 3,5%. С учетом того, что Центробанк на протяжении последних лет продолжает снижать ключевую ставку, льготная программа "8,5%" потеряла свою актуальность. При этом банки, выдающие кредиты по программе "8,5%", получают двойную маржу – от разницы между ключевой и процентной ставкой и от субсидировании процентной ставки за счет средств федерального бюджета», – объяснил Калинин.
В январе 2019 г. в России вступило в силу постановление правительства № 1764, согласно которому были утверждены правила предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение ими недополученных доходов от льготного кредитования субъектов МСП. За счет средств федерального бюджета банкам компенсируют процентную ставку по кредитам, выданным ими как раз в период с 2019 по 2024 г. Объем компенсированной процентной ставки банкам рассчитывается по специальной формуле, говорится в постановлении.
«С учетом планомерного снижения ключевой ставки программа потеряла свою актуальность – многие банки предлагают более дешевые кредиты вне программы, плюс банки получают двойную маржу от субсидирования процентной ставки», – объясняет Калинин.
По состоянию на январь 2019 г. ключевая ставка в России, установленная Центробанком, составляла 7,75%, на сентябрь 2020 г. снижение составило 3,5 п. п. – до 4,25%.
Сейчас в программе под 8,5% аккредитовано более 90 банков, следует из информации на сайте Минэкономразвития. Среди них – крупнейшие, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк и др. В Сбербанке и «МСП банке» от комментариев отказались. В ВТБ «Ведомостям» сообщили, что ВТБ работает по указанной программе.
«Изменение правил – прерогатива правительства. В случае изменения банк, безусловно, будет им руководствоваться», – сказал представитель кредитной организации.