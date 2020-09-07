Правительство обсуждает корректировку программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

«С учетом снижения ключевой ставки Банка России в 2020 г. до уровня 4,25% с экспертами и заинтересованными органами власти сейчас обсуждается целесообразность корректировки ставки субсидирования для кредитных организаций, а также конечной ставки для заемщика в рамках программы льготного кредитования «8,5%», ‒ сказал представитель министерства. При этом он отметил, что рассматривается возможность «применить новые значения ставки субсидирования по всем кредитным соглашениям, в том числе по кредитным соглашениям, заключенным в 2019–2020 гг.».