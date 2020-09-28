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Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 28 сентября превысил отметку в 79 руб. впервые со 2 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов. 

К 10.23 мск курс американской валюты расчетами «завтра» рос на 72 коп., до 78,93 руб., а незадолго до этого преодолел планку в 79 руб. Курс евро в ходе торгов в 10.23 мск достиг отметки в 91,76 руб., свидетельствуют данные торгов. Это максимальный показатель европейской валюты с 2016 г. 

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже $42 за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,77$ — ниже $40. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных