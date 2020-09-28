Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля

К 10.23 мск курс американской валюты расчетами «завтра» рос на 72 коп., до 78,93 руб., а незадолго до этого преодолел планку в 79 руб. Курс евро в ходе торгов в 10.23 мск достиг отметки в 91,76 руб., свидетельствуют данные торгов. Это максимальный показатель европейской валюты с 2016 г.