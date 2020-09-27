Рубль пережил сильнейшее снижение с марта

Причиной стало уже привычное сочетание двух факторов – коронавируса и геополитики. Вторая волна пандемии, ставшая реальностью, резко снизила аппетит инвесторов к риску, и они бросились вкладывать деньги в долларовые активы. В результате индекс доллара, отражающий его стоимость к шести ведущим мировым валютам, за месяц вырос с 92,4 до 94,6 пункта, а большинство других рынков пережили одну из худших недель с начала коронакризиса. В частности, европейские рынки продемонстрировали самое сильное недельное падение более чем за квартал – ненамного лучше российской валюты, снижение которой за неделю оказалось сильнейшим с марта.