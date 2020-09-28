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В МВД рассказали о задержании группировки телефонных мошенников

Ведомости

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группировку из пяти человек по подозрению в хищении средств с банковских счетов жителей России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что мошенники звонили гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, и таким образом получали от них информацию по картам, необходимую для хищений.

По данным следствия, узнав конфиденциальные сведения, злоумышленники покупали дорогостоящую электронику в интернет-магазинах, которую затем продавали и переводили средства на другие банковские счета или в криптовалюту.

«В настоящее время установлена причастность указанных лиц к трем фактам противоправной деятельности, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих — в виде домашнего ареста», — цитирует Волк ТАСС. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено дело о краже.

Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в домах подозреваемых и изъяли у них 3,5 млн руб., вероятно полученных незаконным способом, а также обнаружили более 150 квитанций о покупке товаров в интернет-магазинах.

Ранее, 3 сентября, выступая на II съезде Ассоциации банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о росте числа звонков мошенников банковским клиентам на 200% в период пандемии коронавирусной инфекции. До этого ЦБ неоднократно предостерегал россиян от передачи личной информации сторонним лицам по телефону.

Ранее по теме: Число звонков мошенников клиентам банков в период пандемии выросло втрое

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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