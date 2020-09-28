В МВД рассказали о задержании группировки телефонных мошенников
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группировку из пяти человек по подозрению в хищении средств с банковских счетов жителей России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что мошенники звонили гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, и таким образом получали от них информацию по картам, необходимую для хищений.
По данным следствия, узнав конфиденциальные сведения, злоумышленники покупали дорогостоящую электронику в интернет-магазинах, которую затем продавали и переводили средства на другие банковские счета или в криптовалюту.
«В настоящее время установлена причастность указанных лиц к трем фактам противоправной деятельности, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих — в виде домашнего ареста», — цитирует Волк ТАСС. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено дело о краже.
Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в домах подозреваемых и изъяли у них 3,5 млн руб., вероятно полученных незаконным способом, а также обнаружили более 150 квитанций о покупке товаров в интернет-магазинах.
Ранее, 3 сентября, выступая на II съезде Ассоциации банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о росте числа звонков мошенников банковским клиентам на 200% в период пандемии коронавирусной инфекции. До этого ЦБ неоднократно предостерегал россиян от передачи личной информации сторонним лицам по телефону.