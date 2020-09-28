В МВД рассказали о задержании группировки телефонных мошенников

«В настоящее время установлена причастность указанных лиц к трем фактам противоправной деятельности, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих — в виде домашнего ареста», — цитирует Волк ТАСС. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено дело о краже.