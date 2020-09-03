Число звонков мошенников клиентам банков в период пандемии выросло втрое
Число звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых организаций выросло на 200%. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на II съезде Ассоциации банков России, передает ТАСС.
«В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей (клиентов банков и других финансовых институтов. ‒ Прим. ред.) выросли на 200%, и 66% из этого ‒ социальная инженерия. И мы этим озабочены, и этому нужно уделять внимание», ‒ сказала она.
В конце 2019 г. ЦБ отмечал в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», что развитие экосистем на базе крупных банков может негативно влиять на конкурентную среду. По мнению регулятора, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах.
В июне Роспотребнадзор предупреждал о новых видах мошенничества во время коронавирусной инфекции. Среди них, например, продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующие предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.