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Число звонков мошенников клиентам банков в период пандемии выросло втрое

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Число звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых организаций выросло на 200%. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на II съезде Ассоциации банков России, передает ТАСС. 

«В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей (клиентов банков и других финансовых институтов. ‒ Прим. ред.) выросли на 200%, и 66% из этого ‒ социальная инженерия. И мы этим озабочены, и этому нужно уделять внимание», ‒ сказала она.

В конце 2019 г. ЦБ отмечал в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», что развитие экосистем на базе крупных банков может негативно влиять на конкурентную среду. По мнению регулятора, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах.

В июне Роспотребнадзор предупреждал о новых видах мошенничества во время коронавирусной инфекции. Среди них, например, продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующие предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных