Число звонков мошенников клиентам банков в период пандемии выросло втрое

«В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей (клиентов банков и других финансовых институтов. ‒ Прим. ред.) выросли на 200%, и 66% из этого ‒ социальная инженерия. И мы этим озабочены, и этому нужно уделять внимание», ‒ сказала она.