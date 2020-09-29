«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей
Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 г., могут получить право на дополнительный налоговый вычет. Такой законопроект Минфина был рассмотрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.
Согласно ему, молодые люди, которые впервые в следующем году оформят статус самозанятых, смогут получить не только полагающийся этой категории трудящихся налоговый вычет в размере 10 000 руб., но и дополнительный «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 130 руб. Таким образом, общая сумма поддержки одного несовершеннолетнего самозанятого составит 22 130 руб., говорится в сообщении на сайте правительства.
Министр финансов Антон Силуанов считает, что выплаты станут стимулом для молодежи начать трудовую деятельность. «Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина. Глава ведомства также подчеркнул, что школьники и студенты являются «кадровым и экономическим потенциалом завтрашнего дня».
Выплату самозанятые получают автоматически, они направляются налоговыми органами на уменьшение налога. Неиспользованный до момента исполнения самозанятому 18 лет остаток этого вычета будет перенесен на будущие периоды в размере, не превышающем 10 000 руб., уточнили в Минфине.