«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

Согласно ему, молодые люди, которые впервые в следующем году оформят статус самозанятых, смогут получить не только полагающийся этой категории трудящихся налоговый вычет в размере 10 000 руб., но и дополнительный «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 130 руб. Таким образом, общая сумма поддержки одного несовершеннолетнего самозанятого составит 22 130 руб., говорится в сообщении на сайте правительства.