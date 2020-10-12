Эксперты оценили неравенство крупных и небольших банков в период пандемии

Кроме того, кредитный портфель физических лиц у банков из топ-30 за апрель-август вырос на 4%, юридических лиц — на 5%, тогда как у остальных было зафиксировано снижение на 4% и 7% соответственно, следует из отчета аналитиков. В мае розничное кредитование в крупных банках перешло к росту после падение в апреле, чему во многом способствовали выдачи ипотеки, тогда как в небольших кредитных организациях отрицательная динамика в последний месяц весны сохранилась. В корпоративном кредитовании наиболее сильное падение произошло в мае и для крупных, и для мелких банков. Однако в июне-августе у первых оно вернулось к росту, а у вторых продолжило сокращаться. В итоге совокупные активы топовых банков увеличились в апреле-августе на 2% год к году, тогда как у других сократились на 3%.