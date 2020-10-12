Эксперты оценили неравенство крупных и небольших банков в период пандемии
Российские банки из топ-30 в период пандемии укрепили свои позиции на рынке, в отличие от других кредитных организаций, следует из аналитического исследования кредитного рейтингового агентства НКР. Их показатели маржинальности, роста активов и привлечения вкладов были лучше, чем у конкурентов.
«Крупные банки в период пандемии показали устойчивую динамику бизнеса и укрепили позиции. В апреле–августе их кредитный портфель вырос на 4%, в то время как у остальных банков динамика была отрицательной», — заключили аналитики в результате исследования.
По данным агентства, в первом полугодии чистая процентная маржа 30 крупнейших банков страны выросла на 0,4 п.п. — до 4,5% — по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. При этом у остальных показатель снизился на 1,1 п.п. — до 5,4%. Крупные игроки в период пандемии воспользовались устойчивым снижением процентных ставок в экономике, пояснили подобную тенденцию эксперты. В отличие от других, такие кредитные организации увеличили разницу между стоимостью размещенных и привлеченных средств.
Кроме того, кредитный портфель физических лиц у банков из топ-30 за апрель-август вырос на 4%, юридических лиц — на 5%, тогда как у остальных было зафиксировано снижение на 4% и 7% соответственно, следует из отчета аналитиков. В мае розничное кредитование в крупных банках перешло к росту после падение в апреле, чему во многом способствовали выдачи ипотеки, тогда как в небольших кредитных организациях отрицательная динамика в последний месяц весны сохранилась. В корпоративном кредитовании наиболее сильное падение произошло в мае и для крупных, и для мелких банков. Однако в июне-августе у первых оно вернулось к росту, а у вторых продолжило сокращаться. В итоге совокупные активы топовых банков увеличились в апреле-августе на 2% год к году, тогда как у других сократились на 3%.
Несмотря на снижение ставок по вкладам, в апреле-августе в крупнейших кредитных организациях наблюдался рост вкладов населения на 3% год к году. Средства компаний, наоборот, сократились на 1%. При этом у прочих банков был зафиксирован отток со вкладов населения на 7% и увеличение средств юрлиц на 7%.
В целом развитие банковского сектора во втором квартале года прошло по наиболее мягкому из рассматривавшихся НКР в марте сценариев кредитного стресса: стоимость риска не превысила 3%, отметили аналитики. Этому способствовали регулятивные послабления, которые смягчили шок и растянули его влияние на прибыль и капитал банков более чем на год.
По оценкам НКР, чистая прибыль российского банковского сектора в текущем году составит 1,2-1,3 трлн руб. В 2019 г. она была рекордной — 1,7 трлн руб.