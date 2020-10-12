ЦБ выпустил монету в честь медиков
Банк России выпустил в обращение 5 млн памятных монет номиналом 25 руб., посвященных труду медицинских работников, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Выпускаем в обращение две памятные монеты из недрагоценных металлов. Монета номиналом 25 рублей посвящена самоотверженному труду медицинских работников, тираж — 5 миллионов штук. Монетой «Работник транспортной сферы» пополняется серия «Человек труда»: https://t.co/9B8fednuQR pic.twitter.com/GYvsdtVDZY— Банк России (@bank_of_russia) October 12, 2020
«Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников», – говорится в сообщении.
На одной из сторон монеты изображены два медицинских работника – женщина и мужчина – в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.
ЦБ также выпустил в оборот 1 млн памятных монет номиналом 10 руб, посвященных труду работников транспортной сферы. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отметили в ЦБ.