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ЦБ выпустил монету в честь медиков

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Банк России выпустил в обращение 5 млн памятных монет номиналом 25 руб., посвященных труду медицинских работников, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников», – говорится в сообщении.

На одной из сторон монеты изображены два медицинских работника – женщина и мужчина – в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. 

ЦБ также выпустил в оборот 1 млн памятных монет номиналом 10 руб, посвященных труду работников транспортной сферы. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отметили в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных