ЦБ выпустил монету в честь медиков

ЦБ также выпустил в оборот 1 млн памятных монет номиналом 10 руб, посвященных труду работников транспортной сферы. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отметили в ЦБ.