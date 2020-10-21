Аналитики оценили снижение среднего платежа по ипотеке в России
Средний размер платежа по ипотеке в России в третьем квартале текущего года снизился на 8,8% по сравнению с мартом и на 7% по сравнению с июлем-августом 2019 г., следует из результатов исследования аналитиков лаборатории «СберИндекса» и «ДомКлик от Сбера». Это произошло в связи с запуском льготной ипотечной программы под 6,5% на фоне пандемии коронавируса.
«Номинальные суммы ежемесячного взноса вернулись на уровень 2018 г. По сравнению с мартом 2020 года, последним месяцем накануне пандемии, снижение составило 8,8% по всем займам в целом и 13,0% для первичного рынка», — сказано в тексте исследования. На вторичном рынке средний размер платежа сократился на 8,1%.
На основе данных ЦБ аналитики рассчитали, что размер среднего платежа по ипотечному кредиту в России в 2020 г. составляет 20,7 тыс. руб. — 23 тыс. руб. на первичном и 19,7 тыс. руб. на вторичном рынках соответственно. Таким образом, показатель сократился, несмотря об опасения ЦБ о «перегреве» на жилищном рынке.
8 октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил, что продление льготной ипотечной программы под 6,5% годовых может спровоцировать «перегрев» на ипотечном рынке и рост цен на жилье. При таком сценарии уменьшение ставок компенсировалось бы стоимостью недвижимости, то есть размер кредитов для граждан не уменьшился бы.
Сейчас эффект от реализации льготной программы заметен, отметили аналитики, несмотря на то, что цены на жилье в третьем квартале года выросли. Увеличение цен на недвижимость в России за обозначенный период по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. составило 4,1%. При этом на первичном рынке наблюдался рост на 8,6%, а на вторичном — на 3,7%. Так, в первом случае стоимость квадратного метра жилья составила 80 тыс. руб., а во втором — 63,5 тыс. руб. соответственно.
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 сентября 2020 г. достигла исторического минимума в 7,16%. Этому способствовала, в частности, льготная программа под 6,5%. Изначально планировалось, что она будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако 16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о ее продлении до 1 июля 2021 г.