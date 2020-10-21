Аналитики оценили снижение среднего платежа по ипотеке в России

Сейчас эффект от реализации льготной программы заметен, отметили аналитики, несмотря на то, что цены на жилье в третьем квартале года выросли. Увеличение цен на недвижимость в России за обозначенный период по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. составило 4,1%. При этом на первичном рынке наблюдался рост на 8,6%, а на вторичном — на 3,7%. Так, в первом случае стоимость квадратного метра жилья составила 80 тыс. руб., а во втором — 63,5 тыс. руб. соответственно.