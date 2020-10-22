Депутату Мосгордумы Шереметьеву дали условный срок за крупное мошенничество
Замоскворецкий суд Москвы признал депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.
«Назначить Шереметьеву наказание в виде 4 лет колонии условно с испытательным сроком на 4 года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на 2 года», — следует из приговора, озвученного судьей.
По данным следствия, с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. Шереметьев нанес бюджету Москвы материальный ущерб на сумму, превышающую 2 млн руб. Как установили в СК, депутат ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб., которые затем просил обналичивать и присваивал себе.
Шереметьев был задержан в августа 2020 г. и помещен под домашний арест. По данным ТАСС, вину он не признает.