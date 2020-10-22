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Депутату Мосгордумы Шереметьеву дали условный срок за крупное мошенничество

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.

«Назначить Шереметьеву наказание в виде 4 лет колонии условно с испытательным сроком на 4 года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на 2 года», — следует из приговора, озвученного судьей.

По данным следствия, с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. Шереметьев нанес бюджету Москвы материальный ущерб на сумму, превышающую 2 млн руб. Как установили в СК, депутат ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб., которые затем просил обналичивать и присваивал себе. 

Шереметьев был задержан в августа 2020 г. и помещен под домашний арест. По данным ТАСС, вину он не признает.

Ранее по теме: СК завершил расследование в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных