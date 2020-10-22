Депутату Мосгордумы Шереметьеву дали условный срок за крупное мошенничество

По данным следствия, с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. Шереметьев нанес бюджету Москвы материальный ущерб на сумму, превышающую 2 млн руб. Как установили в СК, депутат ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб., которые затем просил обналичивать и присваивал себе.