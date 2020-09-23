СК завершил расследование в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева
Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.
Следователи установили, что депутат Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб. В действительности средства присваивались депутатом. «Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб.», ‒ говорится в сообщении.
«Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении», ‒ добавили в СК. В число улик вошли записи с камер видеонаблюдения, где запечатлены факты получения денежных средств, которые согласуются с выписками по банковским счетам, а также показания свидетелей.
«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», ‒ заключили в ведомстве.
Депутата Мосгордумы от КПРФ Шереметьева задержали в августе 2020 г. по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Пресненский суд Москвы поместил его под домашний арест до 18 октября.