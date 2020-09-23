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СК завершил расследование в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

Ведомости

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что депутат Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб. В действительности средства присваивались депутатом. «Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб.», ‒  говорится в сообщении. 

«Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении», ‒ добавили в СК. В число улик вошли записи с камер видеонаблюдения, где запечатлены факты получения денежных средств, которые согласуются с выписками по банковским счетам, а также показания свидетелей. 

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», ‒ заключили в ведомстве. 

Депутата Мосгордумы от КПРФ Шереметьева задержали в августе 2020 г. по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Пресненский суд Москвы поместил его под домашний арест до 18 октября. 

Ранее по теме: СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных