СК завершил расследование в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи установили, что депутат Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 000 до 850 000 руб. В действительности средства присваивались депутатом. «Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб.», ‒ говорится в сообщении.