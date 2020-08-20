СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы, согласно которым его помощник получал премию в размере от 350 000 до 600 000 руб. «за выполнение заданий особой важности и сложности», тогда как на самом деле деньги Шереметьев присваивал себе, следует из сообщения СК.