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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы, согласно которым его помощник получал премию в размере от 350 000 до 600 000 руб. «за выполнение заданий особой важности и сложности», тогда как на самом деле деньги Шереметьев присваивал себе, следует из сообщения СК.

Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн руб. Сейчас следствие решает вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных