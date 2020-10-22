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Курс турецкой лиры снизился после решения ЦБ по ключевой ставке

Ведомости

Стоимость турецкой лиры снизилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару после того, как сегодня местный Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10,25%, сообщает Bloomberg.

22 октября национальная валюта Турции торговалась по максимальной цене 7,97 лиры за доллар при минимальной стоимости в 7,77 лиры, свидетельствуют данные биржи. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 октября — 7,89 лиры, отмечает агентство.

«Трейдеры ждали нового повышения (ключевой ставки. — прим. ред.) в четверг после того, как регулятор повысил ставку на своем предыдущем заседании. Падение курса валюты более чем на 2% — самое крупное на развивающихся рынках — подчеркнуло их разочарование, поскольку лира упала до 8 за доллар», — пишет Bloomberg.

Ранее, 24 сентября, Центробанк Турции повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — с 8,25% до 10,25% годовых. Такое решение было принято после того, как в сентябре курс лиры к доллару снизился до 7,70 с 7,34.

Ранее Bloomberg сообщал, что падение турецкой валюты может быть связано с конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку. Сейчас эксперты, опрошенные агентством, также не исключают, что причиной «волнений» на рынке являются выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных