Курс турецкой лиры снизился после решения ЦБ по ключевой ставке
Стоимость турецкой лиры снизилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару после того, как сегодня местный Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10,25%, сообщает Bloomberg.
22 октября национальная валюта Турции торговалась по максимальной цене 7,97 лиры за доллар при минимальной стоимости в 7,77 лиры, свидетельствуют данные биржи. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 октября — 7,89 лиры, отмечает агентство.
«Трейдеры ждали нового повышения (ключевой ставки. — прим. ред.) в четверг после того, как регулятор повысил ставку на своем предыдущем заседании. Падение курса валюты более чем на 2% — самое крупное на развивающихся рынках — подчеркнуло их разочарование, поскольку лира упала до 8 за доллар», — пишет Bloomberg.
Ранее, 24 сентября, Центробанк Турции повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — с 8,25% до 10,25% годовых. Такое решение было принято после того, как в сентябре курс лиры к доллару снизился до 7,70 с 7,34.
Ранее Bloomberg сообщал, что падение турецкой валюты может быть связано с конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку. Сейчас эксперты, опрошенные агентством, также не исключают, что причиной «волнений» на рынке являются выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября.