Курс турецкой лиры снизился после решения ЦБ по ключевой ставке

Ранее Bloomberg сообщал, что падение турецкой валюты может быть связано с конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку. Сейчас эксперты, опрошенные агентством, также не исключают, что причиной «волнений» на рынке являются выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября.