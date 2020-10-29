Силуанов рассказал о договоренности с банками по покупке гособлигаций
Минфин договорился с банками о покупке ими гособлигаций со сроком погашения более 10 лет путем увеличения процентной ставки. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на XII инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Мы финансируем расходы путем заимствований. Мы говорили с кредитными организациями: увеличили процентную ставку и они согласились. За это мы занимаем на срок более 10 лет», — отметил глава Минфина. По его словам, результат превзошел ожидания. В октябре ведомство смогло привлечь рекордную сумму — 1,5 трлн рублей по номиналу. На данный момент Минфин выполнил квартальный план по заимствованиям на 75%, следует из материалов Минфина.
Основными покупателями ОФЗ стали крупные российские банки, которые покупают облигации с переменным купонным доходом (ставка доходности может меняться в зависимости от изменения ключевой ставки).
За первые два месяца третьего квартала Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе не состоялись, поскольку инвесторов не устраивала низкая доходность. Однако в сентябре ситуация изменилась. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном ЦБ. Таким образом, госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд рублей.