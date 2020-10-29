Силуанов рассказал о договоренности с банками по покупке гособлигаций

За первые два месяца третьего квартала Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе не состоялись, поскольку инвесторов не устраивала низкая доходность. Однако в сентябре ситуация изменилась. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном ЦБ. Таким образом, госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд рублей.