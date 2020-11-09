Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Емелин рассказал, что клиент должен будет подать заявку на сеанс видеосвязи через сайт банка и заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес для идентификации. Если у клиента есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, он может дать разрешение банку на использование персональных данных из Единой системы идентификации и аутентификации. Сеанс видеосвязи может проходить в соцсетях, мобильных приложениях, мессенджерах или через решения «Ростелекома», которые используются в Единой биометрической системе. Во время сеанса сотрудник банка сверит данные паспорта клиента с данными, указанными в заявке, и удостоверится, что человек показывает свои документы. После успешной проверки документов клиент сможет дать согласие на заключение договора: нужно будет ввести код из СМС или оформить договор через мобильное приложение.