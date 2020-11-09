Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи
Российские банки планируют протестировать услугу открытия счета для новых клиентов по видеосвязи без посещения отделения банка, сообщил РБК со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина. Совет направил в Центробанк заявку на тестирование технологии в его «регуляторной песочнице», рассказал Емелин.
«Регуляторная песочница» используется для тестирования банками новых технологий без риска нарушения законодательства. По словам Емелина, НСФР получил предварительное одобрение департамента финансовых технологий ЦБ, на следующей неделе должно пройти обсуждение деталей. В тестировании услуги примут участие 18 банков, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и другие.
На первом этапе пилотирования предлагается открывать по видеосвязи счета для клиентов с ограниченными возможностями здоровья, зарплатные счета и счета для получения социальных выплат. Остаток по счетам не будет превышать 100 тыс. руб., ежемесячный объем операций — 60 тыс. руб. Емелин пояснил, что в дальнейшем с помощью технологии можно будет открывать счета для оплаты услуг ЖКХ, связи для проверки клиентов при заключении договоров обслуживания, для проверки клиентов — физических лиц при принятии решения по кредитным заявкам, поступившим из цифровых каналов, для проверки пользователей краудфандинговых платформ, маркетплейсов и т.д.
Для масштабирования технологии после ее тестирования, по словам Емелина, нужно будет внести изменения в антиотмывочное законодательство, чтобы разрешить банкам использовать видеосвязь для подтверждения личности при удаленной идентификации клиентов.
Емелин рассказал, что клиент должен будет подать заявку на сеанс видеосвязи через сайт банка и заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес для идентификации. Если у клиента есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, он может дать разрешение банку на использование персональных данных из Единой системы идентификации и аутентификации. Сеанс видеосвязи может проходить в соцсетях, мобильных приложениях, мессенджерах или через решения «Ростелекома», которые используются в Единой биометрической системе. Во время сеанса сотрудник банка сверит данные паспорта клиента с данными, указанными в заявке, и удостоверится, что человек показывает свои документы. После успешной проверки документов клиент сможет дать согласие на заключение договора: нужно будет ввести код из СМС или оформить договор через мобильное приложение.