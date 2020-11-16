Россияне стали чаще просить коллекторов выкупить и объединить их долги
Россияне в период пандемии стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их долги перед различными банками и микрофинансовыми организациями и объединить их в один долг, сообщил РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств — НАПКА. По данным организации, доля таких обращений выросла с 0,5% до 3% к октябрю 2020 г.
В ассоциации рассказали, что количество таких обращений стало расти в апреле 2020 г., когда в России был введен режим самоизоляции. По данным НАПКА, 85% должников, которые обращаются за выкупом и объединением их кредитов, должны микрофинансовым организациям, 10% — банкам, 5% — и тем, и другим. 62% таких клиентов должны кредитным организациям до 100 тыс. руб., около трети — до 500 тыс. руб.
Президент ассоциации Эльман Мехтиев пояснил, что такой механизм содержит элементы рефинансирования просроченной задолженности, когда несколько долгов объединяются в один.
По данным Центробанка, на 1 апреля 2020 г. 42 млн жителей России имели хотя бы один кредит в банке или микрофинансовой организации. 86,7% заемщиков были должны только банкам, 5,6% — только микрофинансовым организациям, остальная часть — и тем, и другим. По данным на 1 октября 2020 г., россияне были должны банкам 19,4 трлн руб. 4,7% от этой суммы, или 911,8 млрд руб., — просроченная задолженность. По данным ассоциации, за восемь месяцев 2020 г. банки передали коллекторам долги россиян на сумму 405 млрд руб. и предложили выкупить проблемные кредиты еще на 137 млрд руб.