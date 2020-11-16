Россияне стали чаще просить коллекторов выкупить и объединить их долги

По данным Центробанка, на 1 апреля 2020 г. 42 млн жителей России имели хотя бы один кредит в банке или микрофинансовой организации. 86,7% заемщиков были должны только банкам, 5,6% — только микрофинансовым организациям, остальная часть — и тем, и другим. По данным на 1 октября 2020 г., россияне были должны банкам 19,4 трлн руб. 4,7% от этой суммы, или 911,8 млрд руб., — просроченная задолженность. По данным ассоциации, за восемь месяцев 2020 г. банки передали коллекторам долги россиян на сумму 405 млрд руб. и предложили выкупить проблемные кредиты еще на 137 млрд руб.