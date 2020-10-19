Кризис сделал заемщиков ответственнее

Кризис сделал заемщиков ответственнееО намерении объявить себя банкротом и не выплачивать кредит заявляют только 2% должников
Количество должников по кредитам, которые объясняют невозможность платить деньги в срок финансовыми трудностями, выросло с 55% в марте до 70% в сентябре, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Из них порядка половины жалуются на падение доходов, около трети – на потерю работы, 15% – на нехватку средств. При этом, как отмечают аналитики НАПКА, должники практически перестали называть в качестве причины неплатежей невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это прямой результат ужесточения политики кредитования – как банков, так и микрофинансовых организаций, уверены в ассоциации.
Но есть параметры, на которые не повлияла даже пандемия. Например, по-прежнему около 7% опрошенных заемщиков с просрочкой планируют обратиться в судебные инстанции, чтобы не платить вообще либо в разы уменьшить сумму долга. И по-прежнему 6% не согласны с суммой своего долга, хотя и не собираются идти в суд. При этом около 7% должников уверены, что долг в текущих реалиях можно не возвращать.
Впрочем, подавляющее большинство респондентов (60%) все-таки утвердительно ответили на вопрос, собираются ли они платить по долгам и возвращаться в график платежей. Треть из них сомневаются в такой возможности, но не отказываются от возврата долга. И только около 2% заявили о намерении объявить себя банкротами.
По оценкам НАПКА, 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией. «Мы видим, что зачастую клиенты, вышедшие на просроченную задолженность в апреле – июне, достаточно качественные, попавшие в сложную ситуацию по объективным причинам, – отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев. – Им нужно время для поиска работы и восстановления уровня дохода. Как показывает практика, на это требуется примерно шесть месяцев. Кроме того, они не отказываются платить, более того, часть из них пытаются вносить посильные платежи на регулярной основе». По мнению Мехтиева, должники становятся постепенно более ответственными: они понимают, что долг есть и с ним надо работать – сам по себе он никуда не денется. «Безусловно, это пока лишь намечающийся тренд, но хочется верить, что он будет набирать обороты», – добавляет президент НАПКА.
Генеральный директор Национальной службы взыскания Роман Волосников напоминает, что с начала года просроченная задолженность физлиц перед банками выросла на рекордные 20% и к началу октября достигла порядка 870 млрд руб. «Каждый пятый должник вышел на просрочку в период режима самоизоляции, – констатирует Волосников. – Количество должников растет, как растет и общее количество долгов. На текущий момент только по банкингу прирост новых кредитов в просрочке варьируется в пределах 100 000–120 000 в месяц. А в прошлом году показатель демонстрировал отрицательную динамику и снижался от месяца к месяцу».
При этом Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», согласен с оценкой НАПКА, что 20% вышедших на просрочку в апреле – июне, скоро вернутся в график платежей. «Сейчас мы фактически имеем дело с нарастающей второй волной пандемии, и меры по ограничению бизнес-активности вводятся повторно, – отмечает Путиловский. – Разница с первой волной состоит в том, что ранее у заемщиков не было «голодных» шести месяцев и были какие-то финансовые запасы. Таким образом, оценка НАПКА, скорее всего, близка к истине».
На вторую волну кризиса указывает и старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.
«Перспективы возвращения заемщиков, уже вышедших на просрочку в первую волну кризиса, к прежнему графику платежей находятся под сомнением из-за высокой неопределенности относительно развития ситуации со второй волной и соответствующих ограничений, а также отсутствия роста доходов граждан», – считает эксперт. При этом доля тех, кто готов пройти банкротство, по ее оценке, составит 5–10% от заемщиков, допустивших просрочку платежей.