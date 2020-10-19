Кризис сделал заемщиков ответственнее

По оценкам НАПКА, 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией. «Мы видим, что зачастую клиенты, вышедшие на просроченную задолженность в апреле – июне, достаточно качественные, попавшие в сложную ситуацию по объективным причинам, – отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев. – Им нужно время для поиска работы и восстановления уровня дохода. Как показывает практика, на это требуется примерно шесть месяцев. Кроме того, они не отказываются платить, более того, часть из них пытаются вносить посильные платежи на регулярной основе». По мнению Мехтиева, должники становятся постепенно более ответственными: они понимают, что долг есть и с ним надо работать – сам по себе он никуда не денется. «Безусловно, это пока лишь намечающийся тренд, но хочется верить, что он будет набирать обороты», – добавляет президент НАПКА.