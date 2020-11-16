Аналитики заявили о завершении «здорового роста» кредитования в России

По данным аналитиков, в 2018 г. задолженность российских домохозяйств по кредитам выросла на 22% год к году, а в 2019 г. — на 18%. При этом за первые восемь месяцев текущего года рост составил 12% год к году. Таким образом, в конце 2020 г. этот показатель будет на уровне 10-12%, считают в S&P.