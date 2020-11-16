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Аналитики заявили о завершении «здорового роста» кредитования в России

Ведомости

Темпы «здорового роста» розничного кредитования в России достигли максимума и в дальнейшем будут замедляться, следует из «Оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора Российской Федерации» международного рейтингового агентства S&P (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Мы считаем, что темпы здорового роста розничного кредитования достигли максимального уровня и, как следствие, кредитный цикл розничного кредитования в России завершился в середине 2020 г.» — говорится в тексте документа. 

По данным аналитиков, в 2018 г. задолженность российских домохозяйств по кредитам выросла на 22% год к году, а в 2019 г. — на 18%. При этом за первые восемь месяцев текущего года рост составил 12% год к году. Таким образом, в конце 2020 г. этот показатель будет на уровне 10-12%, считают в S&P.

Вместе с тем вырастет доля проблемных кредитов в розничном сегменте, предупредили аналитики. Так, в этом и следующем году она может составить 6%, тогда как в начале 2020 г. была на уровне 4,3% — минимальном значении за последнее десятилетие. В S&P отметили, что подобная динамика обусловлена неравномерным распределением показателей благосостояния и уровня задолженности между регионами страны.

«Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень низким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обусловливает увеличение дисбалансов», — следует из оценки аналитиков.

Эксперты пояснили, что пока качество активов в розничных портфелях российских банков поддерживается за счет высокой доли ипотечных кредитов. В этом секторе доля проблемных долгов составляет порядка 1%. Однако в дальнейшем объем потерь кредитных организаций по таким ссудам будет ухудшаться, считают в агентстве.

Ранее по теме: Россияне набрали кредитов, как в прошлый кризис

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных