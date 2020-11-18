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Банки предложили блокировать подозрительные переводы по картам на 25 дней

Ведомости

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней в случае, если клиент заподозрил кражу денег со своих карт, сообщает РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, разработанные Ассоциацией банков «Россия» (АБР).

По данным издания, изменения касаются действий банков в случае получения сообщения от клиента о не совершенных им операциях. Отмечается, что клиент должен сообщить о совершении транзакции не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о ней. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя, а срок приостановки транзакции — до пяти дней.

Предложения планируется отправить ЦБ. По словам собеседника издания в ЦБ, регулятору известно о новых предложениях ассоциации, но, по его мнению, они требуют серьезной проработки.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте на 200% числа звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций за время пандемии коронавируса. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Ранее по теме: В ЦБ дали рекомендации по общению с телефонными мошенниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных