Банки предложили блокировать подозрительные переводы по картам на 25 дней
По данным издания, изменения касаются действий банков в случае получения сообщения от клиента о не совершенных им операциях. Отмечается, что клиент должен сообщить о совершении транзакции не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о ней. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя, а срок приостановки транзакции — до пяти дней.
Предложения планируется отправить ЦБ. По словам собеседника издания в ЦБ, регулятору известно о новых предложениях ассоциации, но, по его мнению, они требуют серьезной проработки.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте на 200% числа звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций за время пандемии коронавируса. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.