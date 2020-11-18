Банки предложили блокировать подозрительные переводы по картам на 25 дней

По данным издания, изменения касаются действий банков в случае получения сообщения от клиента о не совершенных им операциях. Отмечается, что клиент должен сообщить о совершении транзакции не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о ней. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя, а срок приостановки транзакции — до пяти дней.