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В ЦБ дали рекомендации по общению с телефонными мошенниками

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В случае звонка мошенников не нужно вступать с ними в диалог и давать утвердительные ответы на какие-либо вопросы, заявил в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев.

«Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», — дал он рекомендации по общению со злоумышленниками (цитата по «РИА Новости»).

Сычев уточнил, что иногда мошенники несколько раз спрашивают, верно ли имя и отчество клиента, чтобы получить утвердительный ответ. По его словам, произнесенное человеком «да» можно использовать, если банк, из которого пытаются вывести средства, имеет автоматизированную систему с голосовым интерфейсом.

Тем не менее сейчас количество банков в России с возможностью совершать подобные операции «сильно ограничено», уточнил Сычев. «Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто «да» и «нет» недостаточно. Там все гораздо сложнее», — сказал эксперт, добавив, что мошенники пока «прощупывают почву».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте на 200% числа звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций за время пандемии коронавируса. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Ранее по теме: Эксперты узнали о новой схеме мошенничества с банковскими счетами россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных