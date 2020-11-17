В ЦБ дали рекомендации по общению с телефонными мошенниками
В случае звонка мошенников не нужно вступать с ними в диалог и давать утвердительные ответы на какие-либо вопросы, заявил в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев.
«Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», — дал он рекомендации по общению со злоумышленниками (цитата по «РИА Новости»).
Сычев уточнил, что иногда мошенники несколько раз спрашивают, верно ли имя и отчество клиента, чтобы получить утвердительный ответ. По его словам, произнесенное человеком «да» можно использовать, если банк, из которого пытаются вывести средства, имеет автоматизированную систему с голосовым интерфейсом.
Тем не менее сейчас количество банков в России с возможностью совершать подобные операции «сильно ограничено», уточнил Сычев. «Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто «да» и «нет» недостаточно. Там все гораздо сложнее», — сказал эксперт, добавив, что мошенники пока «прощупывают почву».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте на 200% числа звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций за время пандемии коронавируса. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.