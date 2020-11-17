В ЦБ дали рекомендации по общению с телефонными мошенниками

Тем не менее сейчас количество банков в России с возможностью совершать подобные операции «сильно ограничено», уточнил Сычев. «Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто «да» и «нет» недостаточно. Там все гораздо сложнее», — сказал эксперт, добавив, что мошенники пока «прощупывают почву».