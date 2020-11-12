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Эксперты узнали о новой схеме мошенничества с банковскими счетами россиян

Ведомости

Мошенники говорят банковским клиентам, что их деньги пытаются украсть сами сотрудники кредитных организаций, тем самым убеждая людей перевести средства на якобы «защищенный» счет, говорится в исследовании компании «Инфосистемы Джет». 

Новая схема мошенничества начинается со звонка клиенту с просьбой подтвердить осуществление денежного перевода со счета или покупку на популярном ресурсе, рассказали эксперты. После этого злоумышленники предлагают проследовать в ближайшее отделение банка.

«Мошенники пускают в ход неожиданное предложение проследовать в ближайшее отделение банка и уточняют, сколько времени человеку понадобится на дорогу. На полпути выясняется, что в совершении сомнительной операции заподозрены сотрудники филиала, в который направляется жертва, поэтому ее убеждают немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк», — говорится в исследовании, которое приводит «РИА Новости».

Человека просят перевести средства в другой банк по номеру телефона или карты, говоря, что транзакция осуществляется через страхового агента. Если настоящий банк блокирует такую операцию своего клиента, злоумышленники предупреждают о звонке «неблагонадежных сотрудников», которые якобы и пытаются вывести его средства. В этом случае потенциальной жертве дается скрипт из «правильных» ответов банку для того, чтобы операция была разрешена.

Кроме того, в ходе разговора мошенники стараются выяснить у клиентов сведения о последних совершаемых им операциях по карте или в интернет-банке. Благодаря этой информации они могут позвонить в банк от имени жертвы и сменить данные для входа в личный кабинет, уточнили эксперты.

При столкновении с мошенниками специалисты рекомендуют прекратить разговор и перезвонить в свой банк по официальному номеру.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что за время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций увеличилось на 200%. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.

Ранее по теме: 4 млрд рублей украли мошенники со счетов клиентов банков в первом полугодии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных