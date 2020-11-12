Эксперты узнали о новой схеме мошенничества с банковскими счетами россиян
Мошенники говорят банковским клиентам, что их деньги пытаются украсть сами сотрудники кредитных организаций, тем самым убеждая людей перевести средства на якобы «защищенный» счет, говорится в исследовании компании «Инфосистемы Джет».
Новая схема мошенничества начинается со звонка клиенту с просьбой подтвердить осуществление денежного перевода со счета или покупку на популярном ресурсе, рассказали эксперты. После этого злоумышленники предлагают проследовать в ближайшее отделение банка.
«Мошенники пускают в ход неожиданное предложение проследовать в ближайшее отделение банка и уточняют, сколько времени человеку понадобится на дорогу. На полпути выясняется, что в совершении сомнительной операции заподозрены сотрудники филиала, в который направляется жертва, поэтому ее убеждают немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк», — говорится в исследовании, которое приводит «РИА Новости».
Человека просят перевести средства в другой банк по номеру телефона или карты, говоря, что транзакция осуществляется через страхового агента. Если настоящий банк блокирует такую операцию своего клиента, злоумышленники предупреждают о звонке «неблагонадежных сотрудников», которые якобы и пытаются вывести его средства. В этом случае потенциальной жертве дается скрипт из «правильных» ответов банку для того, чтобы операция была разрешена.
Кроме того, в ходе разговора мошенники стараются выяснить у клиентов сведения о последних совершаемых им операциях по карте или в интернет-банке. Благодаря этой информации они могут позвонить в банк от имени жертвы и сменить данные для входа в личный кабинет, уточнили эксперты.
При столкновении с мошенниками специалисты рекомендуют прекратить разговор и перезвонить в свой банк по официальному номеру.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что за время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций увеличилось на 200%. При этом по инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.