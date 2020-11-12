Эксперты узнали о новой схеме мошенничества с банковскими счетами россиян

Человека просят перевести средства в другой банк по номеру телефона или карты, говоря, что транзакция осуществляется через страхового агента. Если настоящий банк блокирует такую операцию своего клиента, злоумышленники предупреждают о звонке «неблагонадежных сотрудников», которые якобы и пытаются вывести его средства. В этом случае потенциальной жертве дается скрипт из «правильных» ответов банку для того, чтобы операция была разрешена.