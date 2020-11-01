4 млрд рублей украли мошенники со счетов клиентов банков в первом полугодии

Юрий Божор, руководитель экспертной группы управления финансовой доступности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, приводит пример, когда мошенники убедили пожилого человека подключиться к службе мобильных платежей. Всего за два часа после подключения к новому устройству было проведено около 20 транзакций, половина из которых – на полностью идентичные суммы около 105 000 руб. Система фрод-мониторинга банка при этом не сработала, и служба безопасности отказала клиенту в возврате средств на том основании, что он добровольно дал мошенникам логин и пароль. Божор уверен, что банки должны отвечать за безопасное проведение операций клиентами, а один из способов увеличить заинтересованность банка в улучшении работы службы фрод-мониторинга – обязать его разделять с клиентом финансовый ущерб от такого мошенничества.