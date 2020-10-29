ЦБ сообщил о росте числа блокировок телефонов мошенников в 4 раза

Чаще всего мошенники звонили с городских номеров. С подачи регулятора в первые два квартала года таких было заблокировано 7136. Что касается мобильных телефонов, то таких было выявлено 2432. Отмечается, что в 9 из 10 случаев мошенники говорят потенциальным жертвам об угрозе похищения средств или операциях, якобы проводимых без согласия клиента.