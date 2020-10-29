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ЦБ сообщил о росте числа блокировок телефонов мошенников в 4 раза

Ведомости

По инициативе Банка России в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем в сопоставимый период предыдущего года, следует из сообщения регулятора. 

«Порядка 80% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Это подтверждает почти четырехкратный рост количества заблокированных городских телефонных номеров в первом полугодии 2020 года», — говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», обнародованном ЦБ. 

Чаще всего мошенники звонили с городских номеров. С подачи регулятора в первые два квартала года таких было заблокировано 7136. Что касается мобильных телефонов, то таких было выявлено 2432. Отмечается, что в 9 из 10 случаев мошенники говорят потенциальным жертвам об угрозе похищения средств или операциях, якобы проводимых без согласия клиента.

В целом за шесть месяцев мошенники совершили 361,8 тыс. операций без согласия клиентов на общую сумму 4 млрд руб. При этом вернуть пострадавшим удалось 12% украденных средств — 485 млн руб. Рост числа случаев обмана пользователей составил 38% в первом квартале по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. и 59% во втором квартале на фоне роста общего объема операций с электронными средствами осуществления платежей.

ЦБ предупредил о появлении новых видов вредоносного программного обеспечения в первом полугодии 2020 г. Увеличилось, например, число атак с использованием шпионских программ, позволяющих получать удаленный доступ к информационным системам организаций. «Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года», — заявил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных