ЦБ сообщил о росте числа блокировок телефонов мошенников в 4 раза
По инициативе Банка России в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем в сопоставимый период предыдущего года, следует из сообщения регулятора.
«Порядка 80% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Это подтверждает почти четырехкратный рост количества заблокированных городских телефонных номеров в первом полугодии 2020 года», — говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», обнародованном ЦБ.
Чаще всего мошенники звонили с городских номеров. С подачи регулятора в первые два квартала года таких было заблокировано 7136. Что касается мобильных телефонов, то таких было выявлено 2432. Отмечается, что в 9 из 10 случаев мошенники говорят потенциальным жертвам об угрозе похищения средств или операциях, якобы проводимых без согласия клиента.
В целом за шесть месяцев мошенники совершили 361,8 тыс. операций без согласия клиентов на общую сумму 4 млрд руб. При этом вернуть пострадавшим удалось 12% украденных средств — 485 млн руб. Рост числа случаев обмана пользователей составил 38% в первом квартале по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. и 59% во втором квартале на фоне роста общего объема операций с электронными средствами осуществления платежей.
ЦБ предупредил о появлении новых видов вредоносного программного обеспечения в первом полугодии 2020 г. Увеличилось, например, число атак с использованием шпионских программ, позволяющих получать удаленный доступ к информационным системам организаций. «Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года», — заявил регулятор.