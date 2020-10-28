ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через тесты и опросы
Нелегальные форекс-дилеры стали использовать новую уловку для обмана клиентов — получать их данные через тесты и опросы, рассказал директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
«Новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых квизи-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов», — сказал Лях. Он отметил, что люди часто активно вовлекаются в участие в интерактивных тестах в интернете, благодаря чему мошенники узнают их электронную почту и телефон. «Таким образом они (мошенники. — Прим. ред.) определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии», — пояснил он.
По данным ЦБ, в январе-сентябре текущего года число случаев деятельности нелегальных форекс-дилеров, выявленных регулятором, увеличилось на 40% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. Отмечается, что это самый высокий рост среди всех сегментов нелегальной финансовой деятельности. Такие форекс-дилеры активно действовали в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию, рассказали в ЦБ.
Чтобы обмануть человека, мошенники пользуются текущей экономической неопределенностью, добавил Лях. Например, они говорят потенциальным жертвам об угрозе дефолта частных и государственных компаний или девальвации рубля, после чего предлагают воспользоваться услугами «надежного лицензированного» иностранного форекс-дилера.
В целом за девять месяцев этого года ЦБ выявил более 1000 нелегально действующих на финрынке организаций, в том числе 196 лже-форексеров. Также регулятор обнаружил 593 «черных кредитора» и 140 организаций с признаками финансовых пирамид из которых 64 действовали под видом интернет-проектов. Последние, в частности, предлагали людям вложить средства в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдо-инвестиционные проекты, а также использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в сети, заявили в ЦБ.