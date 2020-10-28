ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через тесты и опросы

«Новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых квизи-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов», — сказал Лях. Он отметил, что люди часто активно вовлекаются в участие в интерактивных тестах в интернете, благодаря чему мошенники узнают их электронную почту и телефон. «Таким образом они (мошенники. — Прим. ред.) определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии», — пояснил он.